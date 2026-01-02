CANAL RCN
Internacional

Aumenta número de muertos tras ataque armado en Ecuador en la víspera de Año Nuevo

La Policía Nacional se encuentra adelantando las investigaciones de los hechos como un posible episodio relacionado con disputas entre grupos criminales.

Tiroteo en Estados Unidos.
Tiroteo en Estados Unidos. Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 02 de 2026
10:32 a. m.
Siete personas, entre ellas un menor de edad, perdieron la vida y otras diez resultaron heridas tras un ataque armado ocurrido la noche del 31 de diciembre en el puerto de Manta, en el suroeste de Ecuador.

Sube número de muertos tras ataque armado en Ecuador

Así lo confirmó la Policía Nacional, que investiga los hechos como un posible episodio relacionado con disputas entre grupos criminales.

De acuerdo con información preliminar, el ataque se registró alrededor de las 11:00 de la noche, cuando un grupo de ciudadanos se encontraba celebrando la llegada del nuevo año en las afueras de una vivienda.
Sujetos armados llegaron al lugar y abrieron fuego de manera indiscriminada, generando pánico entre los asistentes.

El coronel Carlos Rivadeneira, comandante de la Policía en Manta, explicó que dos personas fallecieron en el sitio del ataque, mientras que las otras cinco murieron posteriormente en centros asistenciales debido a la gravedad de las heridas.

Inicialmente, las autoridades habían reportado seis víctimas mortales, cifra que fue actualizada tras el deceso de uno de los heridos.

Según el jefe policial, la principal hipótesis apunta a una confrontación por control territorial entre bandas delictivas. Sin embargo, en los registros oficiales se indicó que las personas fallecidas no presentaban antecedentes judiciales.

En la escena del crimen, los atacantes habrían dejado panfletos con mensajes intimidantes, lo que reforzaría la teoría de una acción perpetrada por una organización rival.

Este nuevo hecho violento se produjo apenas tres días después de otra masacre en la provincia de Manabí, en la que seis personas fueron asesinadas, incluida una bebé.

Ambos episodios llevaron al Gobierno a declarar el estado de excepción en Manabí y en otras ocho provincias del país, como respuesta al incremento sostenido de homicidios.

Grave crisis de seguridad en Ecuador

Ecuador atraviesa una grave crisis de seguridad asociada a la expansión y confrontación de bandas vinculadas al narcotráfico y a carteles internacionales. Esta situación ha convertido al país en uno de los más violentos de la región.

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio del Interior, entre enero y noviembre de 2025 se registraron más de 8.300 homicidios, superando el récord alcanzado en 2023, cuando la tasa fue de 47 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, el Observatorio del Crimen Organizado estima que al cierre de 2025 la tasa podría ascender a 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, marcando un nuevo máximo histórico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

