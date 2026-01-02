Colombia inicia mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU

Este 1 de enero inició oficialmente el mandato de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para el periodo 2026 – 2027.

El país fue elegido por octava vez el pasado 3 de junio de 2025, por la Asamblea General de la ONU, con 180 votos a favor, logrando posicionarse como un actor clave en la política internacional.

¿Qué significa que Colombia sea miembro del Consejo de Seguridad de la ONU?

Al ser miembro del Consejo de Seguridad, Colombia tendrá voz y voto en las decisiones cruciales que allí se tomen, la mayoría de ellos relacionados con temas de paz y seguridad internacional, conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de paz y otros aspectos de prioridad global.

De acuerdo con la Cancillería, el trabajo del país estará guiado por el respeto al Derecho Internacional Humanitario, los derechos humanos, la defensa de la soberanía de los Estados y el compromiso con la resolución pacífica de los conflictos.

Cabe recordar que Colombia ya había sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante el periodo 2011 – 2012.

¿Cómo está conformado el Consejo de Seguridad?

El Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes con derecho a veto (China, Estados Unidos, Francia, Rusia, Reino Unido) y diez son no permanentes, elegidos por períodos de dos años.

Para el periodo 2026-2027, junto a Colombia, asumirán sus funciones Bahréin, la República Democrática del Congo, Letonia y Liberia, mientras que Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia continuarán hasta finales de 2026.