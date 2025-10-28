Impresionante: piloto voló al ojo del huracán Melissa y lo mostró desde el interior

El huracán Melissa continúa intensificándose en el Caribe y ha sido clasificado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos como una tormenta de categoría 5, con vientos sostenidos de hasta 280 km/h.

Según el organismo, se trata del ciclón más potente registrado en lo que va de 2025, y su paso cercano a Jamaica podría tener consecuencias catastróficas para la isla.

Los “cazadores de huracanes” capturan imágenes inéditas del ojo de Melissa

En redes sociales, un reconocido “cazador de huracanes”, mostró las imágenes del momento en el que voló directamente al ojo del huracán Melissa para recopilar datos en tiempo real.

Las imágenes obtenidas muestran la magnitud de un fenómeno que los meteorólogos ya describen como potencialmente catastrófico. Se trata de un registro sin precedentes que revela la fuerza de una tormenta capaz de alterar por completo la dinámica atmosférica del Caribe.

Jamaica se prepara para “la tormenta del siglo”

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha calificado la situación como “catastrófica”. Su especialista en ciclones tropicales, Anne-Claire Fontan, advirtió que Melissa podría convertirse en “la tormenta del siglo” para Jamaica.

Las autoridades locales mantienen alertas máximas por lluvias torrenciales, deslizamientos e inundaciones repentinas, mientras los vientos amenazan con causar daños estructurales graves.