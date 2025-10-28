CANAL RCN
Internacional Video

Impresionante: piloto voló al ojo del huracán Melissa y lo mostró desde el interior

Un avión militar estadounidense logró capturar imágenes inéditas del interior del huracán Melissa.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
11:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El huracán Melissa continúa intensificándose en el Caribe y ha sido clasificado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos como una tormenta de categoría 5, con vientos sostenidos de hasta 280 km/h.

Noticias RCN EN VIVO hoy 28 de octubre de 2025: 🔴 Huracán Melissa avanza con fuerza hacia Jamaica 🔴
RELACIONADO

Noticias RCN EN VIVO hoy 28 de octubre de 2025: 🔴 Huracán Melissa avanza con fuerza hacia Jamaica 🔴

Según el organismo, se trata del ciclón más potente registrado en lo que va de 2025, y su paso cercano a Jamaica podría tener consecuencias catastróficas para la isla.

Los “cazadores de huracanes” capturan imágenes inéditas del ojo de Melissa

En redes sociales, un reconocido “cazador de huracanes”, mostró las imágenes del momento en el que voló directamente al ojo del huracán Melissa para recopilar datos en tiempo real.

Las imágenes obtenidas muestran la magnitud de un fenómeno que los meteorólogos ya describen como potencialmente catastrófico. Se trata de un registro sin precedentes que revela la fuerza de una tormenta capaz de alterar por completo la dinámica atmosférica del Caribe.

“El peor desastre en la historia de Jamaica lo va a causar Melissa”: Max Henríquez, meteorólogo colombiano
RELACIONADO

“El peor desastre en la historia de Jamaica lo va a causar Melissa”: Max Henríquez, meteorólogo colombiano

Jamaica se prepara para “la tormenta del siglo”

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha calificado la situación como “catastrófica”. Su especialista en ciclones tropicales, Anne-Claire Fontan, advirtió que Melissa podría convertirse en “la tormenta del siglo” para Jamaica.

Las autoridades locales mantienen alertas máximas por lluvias torrenciales, deslizamientos e inundaciones repentinas, mientras los vientos amenazan con causar daños estructurales graves.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Trump justificó los ataques realizados contra embarcaciones en el Caribe: van 57 muertos

Estados Unidos

Estados Unidos confirma nuevo ataque en el Pacífico: 14 personas murieron y una sobrevivió

Huracanes

“El peor desastre en la historia de Jamaica lo va a causar Melissa”: Max Henríquez, meteorólogo colombiano

Otras Noticias

Santa Marta

Incautan más de media tonelada de cocaína en puerto de Santa Marta con destino a Reino Unido

El estupefaciente fue hallado oculto dentro de un contenedor que tenía como destino final el puerto de Southampton, en el Reino Unido.

Copa del Rey

Real Madrid y Barcelona será transmitidos por el Canal RCN y Win Sports

Win Sports y el Canal RCN anuncian la llegada de los partidos del Real Madrid y Barcelona en sus canales de transmisión.

Aida Victoria Merlano

¿Sí hubo infidelidad en su última relación? Aida Victoria Merlano no se quedó callada y reveló esto

Comercio

Tesla aterriza en Colombia: esta es la fecha que entrará en operación el gigante de Elon Musk

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja