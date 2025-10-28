“El peor desastre en la historia de Jamaica lo va a causar Melissa”: Max Henríquez, meteorólogo colombiano

En un último pronóstico, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) advirtió a primera hora del martes que Melissa podría afectar a 1,5 millones de personas en Jamaica.

Se desplaza a unos 7 km/h, sobre el mar caribe, en dirección norte hacia Jamaica y Cuba, con vientos sostenidos de hasta 280 km/h, que lo llevaron de ciclón tropical a huracán de categoría máxima: 5.

Se espera que las condiciones de Melissa empiecen a sentirse en las primeras horas del miércoles, debido a que “el huracán está a 180 kilómetros al oeste de Kingston”. En palabras del meteorólogo colombiano, Max Henríquez, “El ojo del sistema está a punto de tocar la parte occidental de Jamaica y va hacia el norte. Más adelante va a cambiar su rumbo hacia el noreste y atravesará la parte suroriental de Cuba, saldrá a las Bahamas y seguirá hacia el océano Atlántico Norte”.

¿Podría afectar Melissa a Colombia?

El lunes, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) decidió mantener en estado de aviso las Islas Cayos Norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y isminuir a estado de vigilancia los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar. Mismo estado de alerta para Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá) y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Sin embargo, en diálogo con Noticias RCN, Henríquez negó que el huracán vaya a tener algún efecto en Colombia. Según dijo:

“Existía cierto temor de que también afectara la costa este de los Estados Unidos, pero no va a ser así. El peligro, en este momento, está en Jamaica. Ya comenzaron los vientos de 280 kilómetros por hora, vientos de un huracán categoría cinco: destructivo y devastador. Yo creo que el peor desastre natural de Jamaica en toda su historia lo va a causar Melissa, el súper huracán, que va a demostrar sus peores efectos en la mañana de miércoles”.

La velocidad de Melissa podría generar un gran desastre en el caribe:

Contrario a la velocidad sostenida de sus vientos, Melissa se desplaza a menos de 10 kilómetros por hora; lo que genera una alerta aún mayor en los países por los que podría pasar.

“El sistema se está moviendo lentamente y eso complica un poco más la situación porque, a medida que vaya más despacio, más daño va a causar. Las lluvias que caigan de este sistema, se estima que puedan ser de 600 o 700 milímetros, en las próximas 24 horas. Es, más o menos, toda la lluvia que cae en Bogotá en un año”, explicó el meteorólogo colombiano.

Pero, sin duda, Jamaica podría llevarse la peor parte: “Tiene el ojo puesto en la isla y va a golpearla en la parte occidental, pero toda se va a ver afectada. Esta es una isla montañosa y lo que se espera que suceda es que los ríos que bajan de esas montañas se crezcan, generando inundaciones y deslizamientos de tierra. En Jamaica hay una pobreza impresionante y esto complica mucho más las cosas. Pueden registrarse muchas personas afectadas, pero también, y esperemos que no, muchos muertos”.