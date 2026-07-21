Menores de 15 años serán vetados de las redes sociales en Francia a partir de esta fecha

En un movimiento contundente del parlamento francés, los menores de 15 años en Francia perderán el acceso a redes sociales en las próximas semanas.

A partir del próximo 1 de septiembre, con el reinicio del año escolar, ningún niño o adolescente por debajo de ese límite de edad podrá abrir nuevos perfiles, mientras que la clausura total de sus cuentas actuales se realizará de forma definitiva en enero de 2027.

La medida, fue aprobada el martes 21 de julio por la Asamblea Nacional tras recibir previamente luz verde en el Senado. Con un sólido respaldo de 279 votos a favor y 81 en contra, coloca a la nación a la cabeza de la regulación digital en la Unión Europea.

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El uso de teléfonos será restringido en liceos, escuela primarias y secundarias:

El impacto de la medida alcanzará incluso las aulas de los liceos, donde quedará vetado de manera absoluta el uso de teléfonos móviles, igualando las restricciones que ya operaban en escuelas de primaria y primer ciclo de secundaria.

"Todos en Francia tendremos que probar nuestra edad. Si tienes menos de 15 años, se te cerrará la cuenta", sentenció la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff.

La funcionaria defendió que los tiempos estipulados son totalmente viables gracias a los mecanismos de autenticación vigentes y a las herramientas tecnológicas en desarrollo.

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Excepciones a la medida:

La legislación descarga el peso del cumplimiento directamente sobre las empresas tecnológicas. Sin contemplar ningún tipo de sanción económica ni legal para los menores o sus familias, la normativa exige a las compañías desarrollar e implementar sistemas alternativos de verificación de edad para que los usuarios puedan validar su identidad.

No obstante, la ley contempla ciertas salvedades operativas: Herramientas educativas quedan exentas de esta restricción, como las enciclopedias en línea y las plataformas dedicadas a proyectos pedagógicos al igual que las plataformas de mensajería y videos, como WhatsApp y YouTube, aunque deben implementar sistema de verificación para las funciones que comparten con otras redes sociales.

Para el presidente Emmanuel Macron, la contención del tiempo frente a las pantallas y el veto a la población infantil son una bandera de su segundo mandato. Según dijo, "Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante".