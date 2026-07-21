País europeo busca prohibir a las personas que fumen en playas y terrazas

Las terrazas de los restaurantes y los espacios playeros están en la mira de una transformación radical que busca eliminar por completo el cigarrillo y los vapeadores.

Esta ofensiva gubernamental responde a una realidad crítica en España: cerca del 26% de la población adulta fuma todos los días, un hábito que cobra alrededor de 50.000 vidas anuales y que está detrás de aproximadamente tres de cada diez casos de cáncer reportados.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, argumentó que la meta del proyecto es garantizar que la norma en las áreas comunes sea respirar aire puro. Según explicó la funcionaria tras la aprobación de la iniciativa en el Consejo de Ministros, resulta imprescindible que colectivos vulnerables como las mujeres gestantes o las personas diagnosticadas con asma puedan frecuentar estos comedores al aire libre sin someterse de forma involuntaria al humo generado en los sitios contiguos.

Prohibición de la publicidad y mantener alejados a los menores de edad:

El proyecto va más allá de los espacios abiertos y pretende fijar un blindaje total alrededor de la población infantil y los jóvenes. Por un lado, impondrá la prohibición expresa del consumo de productos con tabaco entre menores de edad; por el otro, pretende acabar con cualquier tipo de publicidad, promoción o patrocinio comercial vinculada a estas sustancias por su impacto negativo en la salud.

Con esta estrategia, la administración del socialista Pedro Sánchez busca profundizar los alcances de la normativa de 2010 que restringió el cigarrillo en recintos cerrados. De acuerdo con García, el propósito es fortalecer la protección sanitaria colectiva para encaminar a la sociedad hacia una era completamente libre de humo.

No obstante, la propuesta legislativa inicia su trámite en un escenario sumamente complejo. Al carecer de una mayoría parlamentaria asegurada, el Gobierno deberá negociar arduamente para materializar la norma. A este reto político se suma la anticipada resistencia del gremio hostelero en una nación consolidada como el segundo destino turístico en el mundo.