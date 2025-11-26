Incendio en complejo residencial de Hong Kong deja por lo menos 13 muertos

Al menos trece personas murieron en un incendio ocurrido este 26 de noviembre en un complejo residencial de Hong Kong, según informó un funcionario local a la AFP.

"El Departamento de Bomberos atendió a un total de 28 víctimas, nueve de las cuales fueron declaradas muertas en el lugar del accidente. Otras seis fueron trasladadas al hospital en estado grave y cuatro de ellas fallecieron posteriormente", declaró Chou Wing-yin, del servicio de bomberos, en una rueda de prensa.

Un balance anterior del gobierno hongkonés daba cuenta de al menos cuatro muertos. Según un medio local, entre los fallecidos hay un bombero.

Así fue el devastador incendio en Hong Kong

Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong, antes de extenderse a otras partes del complejo residencial de Wang Fuk Court.

En las imágenes en vivo podían verse columnas de humo sobre los edificios de viviendas.

Las autoridades tuvieron que cerrar segmentos de una autovía cercana, mientras los bomberos seguían luchando contra el incendio al caer la noche.