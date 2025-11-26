Enviado de Trump viajará a Moscú para avanzar en posible acuerdo de paz en Ucrania

El Kremlin confirmó este miércoles que Steve Witkoff, emisario del presidente estadounidense Donald Trump, viajará la próxima semana a Moscú para reunirse con el mandatario ruso Vladimir Putin.

Enviado de Trump viajará a Rusia para avanzar en acuerdo de paz

RELACIONADO Trump fija plazo para que Ucrania responda a su propuesta de paz con Rusia

La misión, según adelantó Washington, busca acercar posiciones y avanzar hacia un posible acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado tras la invasión rusa de 2022.

Trump indicó en la red Truth Social que su enviado especial discutirá con Putin “algunos puntos de desacuerdo” y reiteró que solo se reunirá personalmente con el presidente ruso y con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, cuando las negociaciones estén en su fase final o el acuerdo ya esté prácticamente cerrado.

Aunque Bloomberg reveló recientemente una llamada telefónica de Witkoff aconsejando a un asesor de Putin sobre cómo plantear sus demandas ante Estados Unidos, Trump defendió a su emisario alegando que se trataba de una “forma estándar de negociación”.

La visita de Witkoff coincide con un incremento significativo de los esfuerzos diplomáticos. Durante el fin de semana, representantes de Estados Unidos, Ucrania y aliados europeos se reunieron en Ginebra para revisar el controvertido borrador de 28 puntos presentado inicialmente por la administración Trump.

Ese primer documento generó fuertes críticas por su aparente inclinación hacia las exigencias de Moscú, como la prohibición definitiva de que Ucrania se una a la OTAN y la cesión de territorios adicionales.

Sin embargo, un alto funcionario ucraniano aseguró a la AFP que la nueva versión del plan “es significativamente mejor” y se ajusta más a los intereses de Kiev.

Trump ha afirmado que el progreso es sustancial. “Lo vamos a lograr”, dijo el martes. “Estamos muy cerca de un acuerdo”, insistió.

Desde Moscú, el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, señaló en la televisión estatal que algunos puntos del plan son “positivos”, aunque subrayó que otros requieren un análisis más profundo por parte de expertos.

También restó importancia a los intentos europeos de influir en las conversaciones, calificando sus esfuerzos de “inútiles”.

Pese a ello, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue enfática: Europa, dijo, debe mantener la presión sobre Rusia y seguirá apoyando a Ucrania “en cada paso” hasta alcanzar una paz “justa y duradera”.

Paralelamente, en Abu Dabi, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, se reunió el lunes y martes con delegados rusos y aseguró que las discusiones avanzan “de manera positiva”. Ahora se espera un encuentro con representantes ucranianos.

Según fuentes ucranianas, uno de los cambios más relevantes del nuevo borrador es la autorización para que Kiev mantenga un ejército de hasta 800.000 soldados, en lugar de los 600.000 planteados inicialmente.

RELACIONADO Macron afirma que Rusia no muestra voluntad de un alto el fuego

El negociador ucraniano Rustem Umerov afirmó que existe un “entendimiento común sobre lo esencial” con Estados Unidos, aunque advirtió que los detalles finales deberán ser discutidos directamente entre Zelenski y Trump.

Mientras las conversaciones diplomáticas avanzan, la realidad en Ucrania sigue marcada por la violencia. En Kiev, una nueva ola de ataques con drones y misiles rusos dejó al menos siete muertos el martes de madrugada.

En Zaporiyia, en el sur, un bombardeo causó al menos 19 heridos, según el defensor del pueblo ucraniano Dmytro Lubinets.

El conflicto, que ya ha dejado decenas de miles de muertos y a millones de desplazados, mantiene a alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano bajo ocupación rusa.