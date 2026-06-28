Bebé muere tras ser olvidado en un auto en hospital de Marsella

Un bebé de 18 meses perdió la vida tras haber sido hallado dentro de un vehículo en el aparcamiento del hospital universitario de La Timone, en Marsella, en medio de la ola de calor que golpea a Francia y gran parte de Europa. El centro hospitalario confirmó este viernes el fallecimiento, ocurrido el miércoles, según adelantó el medio BFMTV y el diario La Provence.

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Los bomberos fueron alertados el martes y trasladaron al menor a urgencias pediátricas con pronóstico reservado. El rector de la Universidad Aix-Marsella, Éric Berton, confirmó el deceso en un comunicado enviado a la AFP.

Padre habría olvidado al niño

De acuerdo con varias fuentes, uno de los progenitores habría dejado al bebé dentro del vehículo. Según La Provence, se trataría del padre, quien trabaja diariamente en el campus universitario de La Timone. El martes, cuando el menor fue encontrado, las temperaturas en Marsella rondaban los 30ºC.

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Este caso se suma a otras tragedias recientes vinculadas al calor extremo: el lunes, dos hermanos de 2 y 4 años fueron hallados muertos en Carpentras, y el miércoles otro niño de 3 años falleció en Saint-Gratien, al noroeste de París, también dentro de un vehículo familiar.

Ola de calor deja decenas de víctimas

La ola de calor que afecta al país desde hace casi una semana ya ha provocado numerosas muertes. En Francia se han registrado 55 fallecimientos por ahogamiento y varias personas sin hogar han perdido la vida.

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La ministra de Salud, Stéphanie Rist, advirtió este viernes que espera “muertes” adicionales en los próximos días debido a la intensidad y duración de este episodio meteorológico, aunque aún no ha entregado cifras oficiales.