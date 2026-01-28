Hermana de Yeison Jiménez conmovió al mostrar al altar en el que habla con el artista y lo recuerda

Yeison Jiménez murió hace 18 días en un inesperado accidente aéreo, pero su ausencia se sigue sintiendo en su hogar, en el género popular y en las tarimas.

Tanto los colegas como el entorno más cercano a Yeison Jiménez se comprometieron a honrar su memoria, proteger su legado y tenerlo siempre presente en sus mentes.

En consecuencia, el 31 de enero no solo se le cumplirá su sueño de llenar el segundo estadio Nemesio Camacho El Campín, sino que, además, sus hermanas también han publicado varias fotos dedicándole mensajes de amor y gratitud.

Y, en uno de los más recientes, Lina Jiménez dejó ver cómo es uno de los altares que tiene en su casa para rezar en memoria de Yeison y sentir conexión con él.

Así es el conmovedor que Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, tiene en su hogar

El 27 de enero, en horas de la tarde, Lina Jiménez mostró que en un lugar de su casa hay una foto de Yeison que está rodeada de flores, velas, vírgenes, medallas con cruces y un vaso con agua.

De esa manera, dejó saber que ese es el espacio al que acude para tratar de comunicarse con su hermano y pedir por su descanso eterno.

¿Qué se debe tener en cuenta para el concierto que se realizará el 31 de enero en homenaje a Yeison Jiménez?

En un comunicado de Eventos Sírvalo Pues y la familia de Yeison Jiménez, se aclaró que se mantendrán las mismas ubicaciones que los asistentes adquirieron desde un principio.

Asimismo, se precisó que, en caso de que una persona no pueda asistir al evento que cambió de fecha y ya no se realizará el 28 de marzo, puede solicitarle su reembolso a TuBoleta antes del 30 de enero.

"En caso de no solicitar la devolución dentro de este plazo, se entenderá que el comprador acepta las nuevas condiciones", se puntualizó.