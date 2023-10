Matthew Perry, actor de Friends, murió a los 54 años: informó TMZ

El medio TMZ confirmó que Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en la popular comedia estadounidense Friends, fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles.

Según el medio especializado, fuentes policiales informaron que el actor había sido hallado este sábado, en su residencia. Las primeras versiones indican que falleció ahogado y que los socorristas acudieron de urgencia ante una llamada por aparente paro cardiaco.

TMZ también indicó que Perry habría sido encontrado en el jacuzzi de la casa y que no se encontraron rastros de drogas en el lugar.

¿Quién es Matthew Perry?

Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos. Su salto a la fama se dio por su participación en Friends en donde interpretó a Chandler Bing.

La exitosa comedia de los 90, que duró 10 temporadas y 234 episodios, fue el escenario para que Perry se convirtiera en uno de los personajes más queridos por la audiencia. Sus gestos y líneas en la serie han sido recreados y parodiados por fanáticos de todo el mundo.

Si bien Friends fue su mayor éxito, Perry protagonizó otros programas de televisión a lo largo de los años como Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Charles in Charge, Sydney, Beverly Hills 90210, Home Free, Ally McBeal, entre otros.

