Rusia admite avances lentos en diálogos con EE. UU. sobre la guerra en Ucrania

Rusia afirmó este lunes que las negociaciones con Estados Unidos para buscar una salida al conflicto en Ucrania registran “avances lentos”, en medio de lo que calificó como intentos malintencionados de algunos países por sabotear el proceso diplomático.

El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, señaló que, aunque existen progresos, estos se ven afectados por la presión de “un grupo influyente de Estados” que buscarían descarrilar las conversaciones. Sus declaraciones fueron recogidas por agencias de noticias rusas.

Riabkov destacó la disposición del presidente estadounidense Donald Trump de impulsar soluciones duraderas que aborden las causas de fondo del conflicto, pero criticó la postura de varios países europeos frente al plan presentado por Washington hace casi un mes.

Según Moscú, un eventual acuerdo entre Rusia y Estados Unidos es precisamente lo que “temen en Bruselas y en varias capitales europeas”, al considerar que los resultados podrían modificar el equilibrio político y militar en la región.

Reuniones recientes y puntos de fricción

Este fin de semana se realizaron nuevas conversaciones en Miami, donde la administración Trump sostuvo reuniones separadas con delegaciones de Rusia y Ucrania. Aunque no se anunciaron avances concretos, Estados Unidos y Ucrania calificaron los encuentros como “productivos y constructivos”.

El plan estadounidense de 28 puntos, presentado el mes pasado, ha sido objeto de críticas por considerarse inicialmente favorable a Moscú. Tras diálogos con Ucrania y países europeos, fue modificado, aunque su contenido final no ha sido divulgado.

Ucrania sostiene que aún se le exigirían concesiones significativas, como ceder el control total de la región del Donbás, algo que Kiev considera inaceptable. Por su parte, los países europeos han planteado una propuesta alternativa que incluye el despliegue de una fuerza multinacional y garantías de seguridad similares a las de la OTAN.

Moscú ya rechazó estas iniciativas, al considerarlas incompatibles con sus intereses estratégicos, pero reiteró que mantendrá su participación en las negociaciones pese a las dificultades.