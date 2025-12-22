CANAL RCN
Internacional

Rusia admite avances lentos en diálogos con EE. UU. sobre la guerra en Ucrania

Moscú aseguró que las negociaciones con Washington continúan, pero avanzan con dificultad y bajo fuertes tensiones diplomáticas con Europa.

Presidente de Rusia, Vladimir Putin
Presidente de Rusia, Vladimir Putin / Foto: AFP

AFP

diciembre 22 de 2025
10:04 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Rusia afirmó este lunes que las negociaciones con Estados Unidos para buscar una salida al conflicto en Ucrania registran “avances lentos”, en medio de lo que calificó como intentos malintencionados de algunos países por sabotear el proceso diplomático.

Funcionaria cercana a Trump advierte que el presidente tiene la personalidad de un alcohólico
RELACIONADO

Funcionaria cercana a Trump advierte que el presidente tiene la personalidad de un alcohólico

El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, señaló que, aunque existen progresos, estos se ven afectados por la presión de “un grupo influyente de Estados” que buscarían descarrilar las conversaciones. Sus declaraciones fueron recogidas por agencias de noticias rusas.

Riabkov destacó la disposición del presidente estadounidense Donald Trump de impulsar soluciones duraderas que aborden las causas de fondo del conflicto, pero criticó la postura de varios países europeos frente al plan presentado por Washington hace casi un mes.

Según Moscú, un eventual acuerdo entre Rusia y Estados Unidos es precisamente lo que “temen en Bruselas y en varias capitales europeas”, al considerar que los resultados podrían modificar el equilibrio político y militar en la región.

Reuniones recientes y puntos de fricción

Este fin de semana se realizaron nuevas conversaciones en Miami, donde la administración Trump sostuvo reuniones separadas con delegaciones de Rusia y Ucrania. Aunque no se anunciaron avances concretos, Estados Unidos y Ucrania calificaron los encuentros como “productivos y constructivos”.

El plan estadounidense de 28 puntos, presentado el mes pasado, ha sido objeto de críticas por considerarse inicialmente favorable a Moscú. Tras diálogos con Ucrania y países europeos, fue modificado, aunque su contenido final no ha sido divulgado.

Ucrania sostiene que aún se le exigirían concesiones significativas, como ceder el control total de la región del Donbás, algo que Kiev considera inaceptable. Por su parte, los países europeos han planteado una propuesta alternativa que incluye el despliegue de una fuerza multinacional y garantías de seguridad similares a las de la OTAN.

Presidente Putin tuvo una llamada con Maduro: el Kremlin reafirmó su respaldo al régimen
RELACIONADO

Presidente Putin tuvo una llamada con Maduro: el Kremlin reafirmó su respaldo al régimen

Moscú ya rechazó estas iniciativas, al considerarlas incompatibles con sus intereses estratégicos, pero reiteró que mantendrá su participación en las negociaciones pese a las dificultades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

España

Ocho detenidos por red que traficaba personas de Colombia a España

Animales

Perrito espera a su dueño fallecido y la historia se viraliza: lo comparan con Hachiko

Estados Unidos

VIDEO I Apagón masivo en San Francisco causa pánico: la mayoría de los afectados ya recuperaron la electricidad

Otras Noticias

Policía Nacional

Golpe a las finanzas criminales: ocupan 431 bienes en el país

Un operativo nacional permitió afectar el patrimonio de organizaciones narcotraficantes y grupos armados, con bienes avaluados en más de $445 mil millones.

Artistas

Histórico: J Balvin y Bad Bunny se reconciliaron en pleno concierto y todo quedó en VIDEO

J Balvin fue uno de los invitados de lujo que Bad Bunny tuvo en su más reciente concierto de la gira 'Debí tirar más fotos'.

Cucho Hernández

'Cucho' Hernández volvió a marcar y le pisa los talones a Lewandowski en la carrera por el 'Pichichi' de LaLiga

Turismo

Terminal de Bogotá habilitó punto en Yomasa para facilitar viajes al Llano durante fin de año

Enfermedades

¿Cómo cuidar la salud durante las festividades navideñas?: expertos dan recomendaciones