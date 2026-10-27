Luis Díaz retó a compañero de la Selección Colombia a pelea de boxeo

Luis Díaz dijo presente en París para asistir a la gala del Balón de Oro 2026, donde estaba nominado junto a varios de sus compañeros del Bayern Múnich. El galardón se lo llevó Harry Kane, quien marcó más de 70 goles en la temporada, varios con asistencia suya.

En medio de la ceremonia, el extremo colombiano se encontró con el creador de contenido español, Ibai Llanos, quien ha consolidado su proyecto 'La Velada del Año', un evento en donde celebridades se miden en peleas de boxeo amateurs, el cual ha batido muchos récords de transmisiones en internet.

Ibai consultó directamente a 'Lucho' si se animaría a participar en La Velada y contra quién le gustaría medirse en el ring, a lo que mencionó a uno de sus grandes amigos de la Selección Colombia.

¿Quién sería el rival de Luis Díaz en La Velada?

La respuesta del extremo del Bayern Múnich sorprendió a más de uno y confirmó que le gustaría protagonizar una pelea con Daniel Muñoz, lateral derecho antioqueño con actualidad en el Nottingham Forest de la Premier League y uno de los referentes actuales en la 'Tricolor'.

"Puede ser un buen amigo mío que me gustaría darle unos corticos: Daniel Muñoz. Le ganó 100%", dijo 'Lucho' en medio de las risas por la particular entrevista. En los comentarios, Muñoz respondió de una vez: "No chance" y emojis de risa.

Otros de los asistentes a la gala de France Football también respondieron a esta pregunta de Ibai. Unai Simón y Kylian Mbappé retaron al propio creador de contenido a subirse al ring, mientras que Marc Cucurella pidió como rival a su compañero de selección, Álex Baena. Además, Luis Figo y Ronaldo Nazario se retaron directamente.