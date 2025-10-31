CANAL RCN
Internacional

VIDEO I Insólitas imágenes registran las nuevas inundaciones en Nueva York

Las fuertes lluvias ya han inundado casas, sótanos, calles y se ha generado el retraso de varios vuelos.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
04:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nueva York ha registrado una jornada de intensas lluvias que ya han causado serios estragos en diferentes partes de la ciudad. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén más lluvias durante el viernes y sábado que puedan ocasionar nuevas inundaciones.

Llegan a Jamaica las primeras ayudas humanitarias tras el paso del huracán Melissa
RELACIONADO

Llegan a Jamaica las primeras ayudas humanitarias tras el paso del huracán Melissa

Inundaciones en Nueva York 2025

Algunas de las zonas más afectadas por las fuertes precipitaciones, que se han presentado desde el pasado jueves, son el área metropolitana de Nueva York en donde cientos de personas han tenido que caminar en medio de las aguas, que les cubría más arriba de la rodilla.

Rios de agua con hojas y gente tratando de salvar sus coches, son algunas de las impactantes imágenes que ya se han tomado las redes sociales y que han generado gran consternación entre los habitantes de las zonas afectadas.

Así mismo, varios videos dejaron en evidencia como el agua ingresaba, de manera feroz, en el metro subterráneo ubicado en Brooklyn, mientras las personas se resguardaban en los pisos superiores.

Información publicada por The New York Times, en redes sociales, deja ver como, en un intento por rescatar a un hombre, los bomberos sacaron el cuerpo de un sujeto rescatado de las aguas que, posteriormente, falleció en un centro hospitalario.

Una de las vecinas del hombre declaró, a The New York Times, que el sujeto habría ingresado para rescatar a uno de sus dos perros. Sin embargo, ambos perdieron la vida tras quedar atrapados por el agua.

¿Se arrepintió Donald Trump? Dijo que no planea ataques en Venezuela
RELACIONADO

¿Se arrepintió Donald Trump? Dijo que no planea ataques en Venezuela

Alertas hacia la ciudadanía

Las autoridades municipales han hecho importantes advertencias a los ciudadanos sobre la importancia de evacuar los sótanos durante las inundaciones repentinas que se han presentado en las últimas horas.

Así mismo, desde el jueves pasado, los ciudadanos han recibido numerosos mensajes de texto e información vía correo electrónico en donde se alerta sobre la contundencia de las precipitaciones por lo que se insta a la comunidad a refugiarse en zonas altas de la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Jamaica

Llegan a Jamaica las primeras ayudas humanitarias tras el paso del huracán Melissa

Nicolás Maduro

¿Se arrepintió Donald Trump? Dijo que no planea ataques en Venezuela

Venezuela

Venezuela solicita retirar la nacionalidad a Yon Goicoechea por presunto llamado a invasión militar

Otras Noticias

Shakira

Nueva estafa en Bogotá: así engañan con falsas ofertas para trabajar en el concierto de Shakira

Una falsa oferta laboral en redes promete empleo en el concierto de Shakira en Bogotá y termina siendo una estafa digital.

Animales

Nuevos detalles sobre el delicado estado de salud de la perrita Samantha maltratada por su 'dueño'

Autoridades confirmaron el delicado estado de salud de la perrita Samantha, luego de ser rescatada del maltrato vivido por un hombre en Bogotá.

Viral

Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia anuncia importante intervención médica

Millonarios

Rafael Dudamel habló sobre su futuro: ¿será el nuevo técnico de Millonarios?

Cuidado personal

Consecuencias del consumo excesivo de alcohol y riesgos de los retos virales en fiestas