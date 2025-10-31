VIDEO I Insólitas imágenes registran las nuevas inundaciones en Nueva York

Nueva York ha registrado una jornada de intensas lluvias que ya han causado serios estragos en diferentes partes de la ciudad. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén más lluvias durante el viernes y sábado que puedan ocasionar nuevas inundaciones.

RELACIONADO Llegan a Jamaica las primeras ayudas humanitarias tras el paso del huracán Melissa

Inundaciones en Nueva York 2025

Algunas de las zonas más afectadas por las fuertes precipitaciones, que se han presentado desde el pasado jueves, son el área metropolitana de Nueva York en donde cientos de personas han tenido que caminar en medio de las aguas, que les cubría más arriba de la rodilla.

Rios de agua con hojas y gente tratando de salvar sus coches, son algunas de las impactantes imágenes que ya se han tomado las redes sociales y que han generado gran consternación entre los habitantes de las zonas afectadas.

Así mismo, varios videos dejaron en evidencia como el agua ingresaba, de manera feroz, en el metro subterráneo ubicado en Brooklyn, mientras las personas se resguardaban en los pisos superiores.

Información publicada por The New York Times, en redes sociales, deja ver como, en un intento por rescatar a un hombre, los bomberos sacaron el cuerpo de un sujeto rescatado de las aguas que, posteriormente, falleció en un centro hospitalario.

Una de las vecinas del hombre declaró, a The New York Times, que el sujeto habría ingresado para rescatar a uno de sus dos perros. Sin embargo, ambos perdieron la vida tras quedar atrapados por el agua.

Alertas hacia la ciudadanía

Las autoridades municipales han hecho importantes advertencias a los ciudadanos sobre la importancia de evacuar los sótanos durante las inundaciones repentinas que se han presentado en las últimas horas.

Así mismo, desde el jueves pasado, los ciudadanos han recibido numerosos mensajes de texto e información vía correo electrónico en donde se alerta sobre la contundencia de las precipitaciones por lo que se insta a la comunidad a refugiarse en zonas altas de la ciudad.