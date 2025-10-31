CANAL RCN
Internacional

Llegan a Jamaica las primeras ayudas humanitarias tras el paso del huracán Melissa

El desastre natural ha dejado al menos 19 muertos confirmados y otros cinco posibles fallecimientos en investigación.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
04:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tres días después de que el huracán Melissa azotara con furia la isla de Jamaica, convirtiéndose en uno de los ciclones más poderosos registrados en la historia del Caribe, comenzaron a llegar aviones y helicópteros cargados con ayuda humanitaria para asistir a la población afectada.

Estragos del huracán Melissa en Jamaica

Jamaica fue declarada zona catastrófica tras el paso de Melissa
RELACIONADO

Jamaica fue declarada zona catastrófica tras el paso de Melissa

El desastre natural ha dejado al menos 19 muertos confirmados y otros cinco posibles fallecimientos en investigación, según informó la ministra de Información, Dana Morris Dixon, durante la rueda de prensa diaria del gobierno.

“Tenemos información creíble sobre cinco posibles víctimas adicionales y esperamos que el balance evolucione hoy”, señaló la funcionaria, quien describió la situación en el oeste del país como “una devastación inimaginable”.

El ministro de Transporte, Daryl Vaz, anunció que el aeropuerto internacional de Kingston, reabierto el jueves, recibió 13 aviones de carga con alimentos, medicinas y suministros esenciales, además de vuelos comerciales y privados que trasladaron más apoyo.

Los tres aeropuertos internacionales de la isla tienen previsto reanudarse por completo el sábado, tanto para operaciones humanitarias como para vuelos comerciales.

Entre la ayuda más destacada se encuentra el envío de entre ocho y diez helicópteros estadounidenses, preparados para el traslado de pacientes y el transporte de grandes volúmenes de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas, especialmente aquellas que permanecen incomunicadas y sin electricidad en el oeste del país.

“Agradecemos la extraordinaria solidaridad de la comunidad internacional. Jamaica atraviesa un momento muy difícil, pero estamos de pie”, expresó Morris Dixon.

Llegan a Jamaica ayudas tras paso de huracán Melissa

A su paso por el Caribe, huracán Melissa deja daños millonarios y 32 fallecidos
RELACIONADO

A su paso por el Caribe, huracán Melissa deja daños millonarios y 32 fallecidos

Melissa, impulsado por los efectos del cambio climático, tocó tierra el martes en Jamaica como huracán categoría 5, con vientos de hasta 300 km/h, convirtiéndose en el más violento que haya impactado la isla en los últimos 90 años.

Las regiones occidentales fueron las más golpeadas: viviendas destruidas, carreteras bloqueadas, cosechas arrasadas y miles de personas desplazadas. Las autoridades locales continúan trabajando para restablecer los servicios básicos y abrir caminos hacia las comunidades aisladas.

El huracán también provocó graves daños en Haití y en el este de Cuba, elevando el balance total de víctimas en el Caribe a cerca de 50 personas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

¿Se arrepintió Donald Trump? Dijo que no planea ataques en Venezuela

Venezuela

Venezuela solicita retirar la nacionalidad a Yon Goicoechea por presunto llamado a invasión militar

Río de Janeiro

Ciudadanos de Río de Janeiro le agradecieron a la policía militar por enfrentar a bandas criminales: video

Otras Noticias

Animales

Nuevos detalles sobre el delicado estado de salud de la perrita Samantha maltratada por su 'dueño'

Autoridades confirmaron el delicado estado de salud de la perrita Samantha, luego de ser rescatada del maltrato vivido por un hombre en Bogotá.

Banco de la República

Banco de la República mantiene tasa de interés ante persistencia de la inflación

La decisión fue tomada por mayoría, en un contexto marcado por el repunte de las expectativas inflacionarias.

Viral

Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia anuncia importante intervención médica

Millonarios

Rafael Dudamel habló sobre su futuro: ¿será el nuevo técnico de Millonarios?

Cuidado personal

Consecuencias del consumo excesivo de alcohol y riesgos de los retos virales en fiestas