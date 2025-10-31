Llegan a Jamaica las primeras ayudas humanitarias tras el paso del huracán Melissa

Tres días después de que el huracán Melissa azotara con furia la isla de Jamaica, convirtiéndose en uno de los ciclones más poderosos registrados en la historia del Caribe, comenzaron a llegar aviones y helicópteros cargados con ayuda humanitaria para asistir a la población afectada.

Estragos del huracán Melissa en Jamaica

RELACIONADO Jamaica fue declarada zona catastrófica tras el paso de Melissa

El desastre natural ha dejado al menos 19 muertos confirmados y otros cinco posibles fallecimientos en investigación, según informó la ministra de Información, Dana Morris Dixon, durante la rueda de prensa diaria del gobierno.

“Tenemos información creíble sobre cinco posibles víctimas adicionales y esperamos que el balance evolucione hoy”, señaló la funcionaria, quien describió la situación en el oeste del país como “una devastación inimaginable”.

El ministro de Transporte, Daryl Vaz, anunció que el aeropuerto internacional de Kingston, reabierto el jueves, recibió 13 aviones de carga con alimentos, medicinas y suministros esenciales, además de vuelos comerciales y privados que trasladaron más apoyo.

Los tres aeropuertos internacionales de la isla tienen previsto reanudarse por completo el sábado, tanto para operaciones humanitarias como para vuelos comerciales.

Entre la ayuda más destacada se encuentra el envío de entre ocho y diez helicópteros estadounidenses, preparados para el traslado de pacientes y el transporte de grandes volúmenes de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas, especialmente aquellas que permanecen incomunicadas y sin electricidad en el oeste del país.

“Agradecemos la extraordinaria solidaridad de la comunidad internacional. Jamaica atraviesa un momento muy difícil, pero estamos de pie”, expresó Morris Dixon.

Llegan a Jamaica ayudas tras paso de huracán Melissa

Melissa, impulsado por los efectos del cambio climático, tocó tierra el martes en Jamaica como huracán categoría 5, con vientos de hasta 300 km/h, convirtiéndose en el más violento que haya impactado la isla en los últimos 90 años.

Las regiones occidentales fueron las más golpeadas: viviendas destruidas, carreteras bloqueadas, cosechas arrasadas y miles de personas desplazadas. Las autoridades locales continúan trabajando para restablecer los servicios básicos y abrir caminos hacia las comunidades aisladas.

El huracán también provocó graves daños en Haití y en el este de Cuba, elevando el balance total de víctimas en el Caribe a cerca de 50 personas.