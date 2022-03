Más de 4 millones de refugiados deja la invasión de Rusia a Ucrania

Bastaron apenas cinco semanas de guerra para empujar a más de 4 millones de ucranianos a huir de su país invadido y bombardeado por Rusia, en un flujo de refugiados que Europa no veía desde la Segunda Guerra Mundial.

"El número de refugiados de Ucrania alcanzó ahora los cuatro millones, cinco semanas después del comienzo de la invasión rusa" el 24 de febrero, tuiteó este miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, que acaba de llegar al país en guerra.

Lea, además: Una acusación más a la lista: ¡sospecha de posible envenenamiento por parte de Rusia!

4 million have fled Ukraine

~ 6.5 million are displaced inside the country

~ 13 million are estimated to be stranded in affected areas or unable to leave



We are confronted with the realities of a massive humanitarian crisis that is growing by the second. pic.twitter.com/ZTBj1ldrql