Abren investigación sobre posible destitución del presidente de EE. UU., Joe Biden

El Congreso de Estados Unidos aprobó este 13 de diciembre la apertura formal de una investigación sobre una eventual destitución del presidente Joe Biden por los turbios negocios de su hijo en el extranjero.

Este procedimiento no tiene prácticamente posibilidades de éxito, pero es un estorbo para la Casa Blanca antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, en las que Joe Biden busca ser reelegido.

Los congresistas republicanos alegan que Biden y su familia se beneficiaron de manera indebida de decisiones en las que participó el ahora mandatario cuando fue vicepresidente entre 2009 y 2017. La investigación se centra en los negocios del menor de los Biden, y no está claro si comparecerá.

#Noticia | El Congreso de Estados Unidos aprobó la apertura formal de una investigación sobre una eventual destitución del presidente Joe Biden en un caso relacionado con su hijo https://t.co/5usqNX3nhM pic.twitter.com/kj3fB9Z1lJ — Noticias RCN (@NoticiasRCN) December 14, 2023

¿Estrategia política? El argumento de la Casa Blanca por investigación contra Biden antes de elecciones en EE. UU.

Por su parte, la Casa Blanca niega haber cometido irregularidades y afirma que el proceso tiene motivaciones políticas ante las elecciones presidenciales de 2024, en las que el republicano Donald Trump -el único presidente de Estados Unidos que ha sido procesado dos veces- es el principal aspirante a enfrentarse a Biden. Trump fue absuelto por el Senado en ambas ocasiones.

Los congresistas republicanos siguieron adelante con el plan para votar sobre el asunto antes de marcharse a unas vacaciones de tres semanas, pese a que siguen sin abordarse cuestiones legislativas como un proyecto de ley sobre seguridad fronteriza, si proporcionar ayuda adicional a Ucrania e Israel y cómo financiar el Gobierno más allá de principios de febrero.

"Atacan con mentiras": Biden por investigación sobre posible destitución

Minutos después de votarse la aprobación de esta medida, el presidente de Estados Unidos respondió a través de un comunicado divulgado por la Casa Blanca, en el que aseguró estar enfocado en otros temas: Israel, Ucrania y seguridad fronteriza.

“Hay mucho trabajo por hacer. Pero después de perder semanas tratando de encontrar un nuevo presidente de la Cámara y de tener que expulsar a sus propios miembros, los republicanos en el Congreso se van durante un mes sin hacer nada para abordar estos desafíos apremiantes”, señaló el mandatario.

"Me despierto todos los días concentrado en los problemas que enfrenta el pueblo estadounidense: problemas reales que impactan sus vidas y la fortaleza y seguridad de nuestro país y del mundo. Desafortunadamente, los republicanos de la Cámara de Representantes no me acompañan. En lugar de hacer algo para ayudar a mejorar la vida de los estadounidenses, se concentran en atacarme con mentiras. En lugar de hacer su trabajo en el trabajo urgente que es necesario hacer, están optando por perder el tiempo en este truco político infundado que incluso los republicanos en el Congreso admiten que no está respaldado por hechos".

¿En qué va el caso contra Hunter Biden?

El 8 de noviembre, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes emitió una citación para que Hunter Biden, de 53 años, testificara a puerta cerrada.

Biden se ofreció a comparecer de forma pública, y su abogado escribió en una carta: "Les hemos visto utilizar sesiones a puerta cerrada para manipular, incluso distorsionar los hechos y desinformar al público".

Los republicanos rechazaron la oferta, alegando que primero debe comparecer para una entrevista a puerta cerrada antes de cualquier testimonio público. El 6 de diciembre, los legisladores amenazaron con acusar a Hunter Biden de desacato al Congreso si no se presentaba.

"El señor Biden no puede elegir; las citaciones le obligan a comparecer para declarar el 13 de diciembre", escribieron James Comer y Jim Jordan, presidentes de dos de los grupos que están en el centro de la investigación, en una carta al abogado del hijo del mandatario.