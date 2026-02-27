CANAL RCN
Investigan asesinato de integrante de colectivo de búsqueda en Sinaloa

Foto referencia: AFP

febrero 27 de 2026
09:45 p. m.
Autoridades del estado mexicano de Sinaloa investigan la muerte de Rubí Gómez Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, hallada sin vida en su domicilio en Mazatlán. El caso ocurre en medio de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad, donde ofreció su conferencia matutina este viernes.

La fiscalía estatal informó que el cuerpo presentaba “lesiones en distintas partes del cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante”. La Fiscalía General de México colabora en las pesquisas, confirmó Sheinbaum al ser cuestionada por la prensa tras un acto público en San Ignacio, a unos 100 kilómetros de Mazatlán.

Una madre en búsqueda de su hijo

Gómez Tagle participaba activamente en la búsqueda de su hijo, Edgar Daniel López, desaparecido en Mazatlán en mayo de 2025. Su colectivo lamentó la pérdida y destacó su compromiso en las labores de rastreo de personas desaparecidas en la región.

La desaparición de personas en Sinaloa ha cobrado relevancia en las últimas semanas, tras el secuestro de diez trabajadores de una mina canadiense. La fiscalía localizó diez cuerpos, cinco de ellos identificados como los mineros, mientras continúa el proceso de identificación de los restantes.

Violencia persistente en el estado

Sinaloa enfrenta una ola de asesinatos y secuestros vinculados a la pugna interna entre facciones del Cártel de Sinaloa. En poco más de un año, la violencia ha dejado más de 1.700 personas asesinadas y cerca de 2.000 desaparecidas, según cifras oficiales.

El caso de Gómez Tagle se suma a la lista de víctimas en un estado marcado por la inseguridad y la lucha de familiares que, pese a los riesgos, buscan a sus seres queridos desaparecidos.

