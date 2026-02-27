James Rodríguez reveló quién fue su jugador favorito de infancia

James Rodríguez se prepara para su debut oficial con Minnesota en la MLS. En un video reciente publicado por su nuevo club, le preguntaron al '10' colombiano quién fue su jugador favorito cuando era niño.

El mediocampista cucuteño, que se prepara para el inicio de la temporada en la Major League Soccer, reconoció la influencia de uno de los máximos referentes históricos del fútbol colombiano.

Su respuesta no pasó desapercibida: Carlos 'El Pibe' Valderrama.

Su declaración, recordó la huella que dejó 'El Pibe' en el balompié estadounidense durante su etapa en la MLS en la década de los noventa.

La publicación se dio en la antesala del estreno en casa frente a FC Cincinnati, partido que marcará el comienzo de la temporada y en el que crece la expectativa por la primera aparición oficial del colombiano con Minnesota.

James Rodríguez y su debut con Minnesota en la MLS

La llegada de James ha sido uno de los movimientos más mediáticos del mercado reciente en la liga norteamericana. Su fichaje no solo eleva el nivel competitivo del equipo, sino que también amplía la visibilidad internacional del torneo.

Desde su incorporación, el volante ha mostrado buena condición física y compromiso en los entrenamientos. El cuerpo técnico evalúa si iniciará como titular o si sumará minutos desde el banco, pero el interés alrededor de su debut es evidente.

Analistas deportivos coinciden en que su capacidad para generar juego, filtrar pases y liderar ofensivamente puede marcar diferencia en una liga que ha crecido en intensidad y proyección global.

La expectativa es alta porque Minnesota busca consolidarse como protagonista en la temporada, y la experiencia internacional de James —con pasos por clubes europeos y participación en Copas del Mundo— representa un respaldo deportivo clave.

James Rodríguez y su jugador favorito: el legado de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama

Al mencionar a Carlos Valderrama, James evocó a uno de los íconos más influyentes del fútbol colombiano. Valderrama no solo brilló con la selección nacional en los años noventa, sino que también fue figura en la MLS, donde ayudó a posicionar la liga en sus primeros años de expansión.

La conexión entre ambos nombres mezcla presente y legado. Para muchos aficionados, la referencia simboliza un puente generacional entre dos etapas del fútbol colombiano: la de consolidación internacional en los noventa y la de protagonismo global en la última década.

Mientras se acerca el duelo ante Cincinnati, la conversación no gira únicamente en torno al rendimiento deportivo, sino también a lo que representa James como embajador del fútbol colombiano en Estados Unidos. Su respuesta en el video del Minnesota no solo reveló un recuerdo de infancia, sino que reforzó la idea de continuidad histórica.

El debut aún está por confirmarse oficialmente, pero el ambiente ya anticipa un estreno cargado de atención mediática. En una historia que combina expectativas deportivas y referentes históricos, James comienza a escribir un nuevo capítulo en la MLS, inspirado por uno de los nombres que marcaron su niñez.