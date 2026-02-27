“Lo hablaremos”: esposa de Juanda Caribe rompe el silencio y habla sobre las críticas hacia el hombre

Colombia entera se encuentra siendo testigo de los hechos más polémicos que se han desarrollado en La Casa de los Famosos, pues son varias las confrontaciones que han sido protagonizadas por varios jugadores en los días más recientes.

Juanda Caribe y Alexa Torres protagonizaron uno de los hechos más controversiales de la temporada ya que tuvieron un serio enfrentamiento que llegó a tener la participación del ‘Jefe’, quien, por primera vez, repitió una grabación para darle fin al conflicto.

No obstante, en las horas más recientes, la esposa del famoso humorista rompió el silencio ante comentarios polémicos que habría hecho su pareja en medio del juego.

Esposa de Juanda Caribe reacciona a polémica

En los días más recientes, se han viralizado presuntos clips en donde el participante habría dado a conocer detalles de la relación que posee con Sheila Gandara, esposa del hombre y madre de su hija. Sin embargo, un detalle de su relato llamó la atención de los internautas, quienes manifestaron que este habría dado a conocer que actualmente posee una “relación abierta” con su esposa.

Estas declaraciones han abierto un serio debate en redes sociales, pues cientos de internautas manifestaron que las palabras del hombre corresponden a una “falta de respeto” con su mujer, quien ingresó a las instalaciones del programa para visitarlo.

Por medio de un live en TikTok, reveló que no tenía idea de las declaraciones de su pareja por lo que tomará la decisión de aclarar el malentendido cuando el hombre salga de la competencia.

“Cuesta hablar… yo no sé si lo dijo o no lo dijo, pero lo que quiero aclarar es que no tengo ninguna relación abierta ni hemos tenido ninguna relación abierta. Que uno conozca a alguien no es tener una relación abierta”, manifestó la mujer.

¿Qué ocurrió entre Juanda Caribe y Alexa Torres?

Por otro lado, el humorista protagonizó un polémico hecho con Alexa Torres, quien manifestó que su compañero le habría hecho insinuaciones en medio de una prueba. Las diferencias entre ambos se incrementaron cuando la pareja de Torres ingresó a la casa, por medio de un congelado, y realizó contundentes críticas sobre el actuar del participante.