Alumnos cayeron de una tarima mal instalada durante foto de grado en México

Un momento que debía quedar como recuerdo imborrable terminó en susto y atención médica. Decenas de estudiantes de la Universidad Iberoamericana resultaron afectados luego de que colapsara la estructura donde posaban para su foto de graduación en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió este 27 de febrero de 2026 en la sede Ibero Santa Fe, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de 150 estudiantes y acompañantes participaban en la sesión fotográfica de la Licenciatura en Psicología, generación 2022-2026, cuando las dos filas superiores de la tarima cedieron de manera repentina.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el grupo se preparaba para la fotografía cuando, en cuestión de segundos, la parte alta de las gradas se desplomó, provocando la caída de varios alumnos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que el colapso se produjo por una mala instalación de la estructura, la cual no soportó el peso de las personas ubicadas en la parte superior.

Según el balance preliminar entregado por las autoridades capitalinas, 23 estudiantes resultaron con golpes y lesiones menores.

De ese total, seis fueron trasladados a centros médicos para valoración adicional, aunque ninguna de las personas atendidas presentó heridas que pusieran en riesgo su vida.

Paramédicos acudieron rápidamente a la explanada para brindar primeros auxilios, mientras personal de protección civil acordonó la zona para evitar nuevos incidentes.

Las autoridades iniciaron una revisión técnica para determinar con precisión las fallas estructurales y establecer posibles responsabilidades.

A través de un comunicado oficial, la Universidad Iberoamericana lamentó lo sucedido durante la toma de la fotografía de graduación y aseguró que mantiene acompañamiento a los estudiantes afectados y sus familias.

La institución confirmó que abrió una investigación interna y que colaborará con las instancias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

También señaló que revisará los protocolos de contratación y supervisión de proveedores externos encargados de montar este tipo de estructuras temporales.

El hecho ha generado debate sobre las condiciones de seguridad en eventos masivos dentro de instituciones educativas, especialmente cuando se instalan gradas o tarimas provisionales.

Aunque el susto marcó la jornada de celebración, el parte médico descartó lesiones graves. Sin embargo, el caso deja abierta la discusión sobre controles preventivos en actos académicos multitudinarios.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad universitaria permanece atenta a los resultados oficiales que determinen las causas exactas del colapso y las acciones correctivas que se implementarán para evitar que un episodio similar vuelva a repetirse.