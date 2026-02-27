CANAL RCN
Colombia Video

Alerta por casos confirmados en Colombia de Sarampión importados de México

Los pacientes identificados en Bogotá y Santander se encuentran en buen estado de salud. México registra más de 10.000 casos en su brote actual.

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
09:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Nacional de Salud emitió una alerta sanitaria tras confirmar tres casos de sarampión importado en el país, todos correspondientes a personas que realizaron viajes a México, nación que enfrenta un brote que supera los 10.000 casos.

Sarampión: síntomas, causas y principales factores de riesgo en la población
RELACIONADO

Sarampión: síntomas, causas y principales factores de riesgo en la población

Los pacientes identificados con contagio de sarampión se encuentran bajo seguimiento médico y en buen estado de salud.

Los casos confirmados corresponden a dos personas en Bogotá y una en Santander. Así lo indicó Diana Pava, directora del INS:

Casos confirmados de sarampión importado, es decir, de personas que han realizado viajes al exterior, que se encuentran en buen estado de salud, que se encuentran en seguimiento.

Confirman caso importado de sarampión en adulto que llegó a Bogotá desde México: ¿qué se sabe?
RELACIONADO

Confirman caso importado de sarampión en adulto que llegó a Bogotá desde México: ¿qué se sabe?

Los síntomas del sarampión importado que llegó a Colombia

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que presenta síntomas similares a un cuadro gripal.

Las señales de alerta incluyen fiebre y la aparición de un brote característico "que inicia en la cara, las orejas y el tronco", explicó la directora del INS.

La transmisión del virus ocurre de persona a persona, lo que facilita su propagación rápida.

El brote en México no es un caso aislado en el continente. Estados Unidos y Canadá también enfrentan incrementos significativos de casos, junto con otros países que figuran en los listados de alerta de la Organización Panamericana de la Salud.

Crece la alerta por sarampión en EE. UU.: desata medidas de cuarentena
RELACIONADO

Crece la alerta por sarampión en EE. UU.: desata medidas de cuarentena

¿Qué hacer para prevenir el contagio de sarampión en Colombia?

Esta situación ha generado un llamado urgente a la población para verificar su esquema de vacunación.

En Colombia, el esquema de vacunación incluye la triple viral (sarampión, rubéola y papera), que se administra a los niños al año y a los 18 meses de edad. Para personas mayores de 11 años y viajeros, existe la vacuna bivalente que protege contra sarampión y rubéola.

Las autoridades recomiendan aplicarse la vacuna 15 días a un mes antes de viajar.

Aunque las personas vacunadas pueden contraer la enfermedad, la vacuna proporciona protección crucial contra desenlaces fatales.

"Así la persona que esté vacunada corre el riesgo de que le den la enfermedad, pero la vacuna lo cubre contra un resultado fatal", indicó Pava.

MinSalud desmiente confirmación y mantiene en estudio el supuesto caso de sarampión en Bogotá
RELACIONADO

MinSalud desmiente confirmación y mantiene en estudio el supuesto caso de sarampión en Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Más de 100 desplazados en Segovia tras el asesinato de una madre y sus dos hijos, en su propia casa, con un dron

Carlos Fernando Galán

Galán, Fiscalía y Minjusticia acuerdan impulsar reformas contra la impunidad

Hidroituango

Bajo la lupa la operación de Hidroituango por intensas lluvias: ¿Hay riesgos?

Otras Noticias

James Rodríguez

James Rodríguez reveló quién fue su jugador favorito de infancia

El jugador que marcó la niñez de James: su confesión en video del Minnesota

Nicolás Maduro

Los delitos atribuidos a Cilia Flores, esposa de Maduro, según el Departamento de Justicia de EE.UU.

Indictment federal la señala como integrante de una estructura que habría traficado toneladas de droga hacia Estados Unidos junto a Nicolás Maduro.

La casa de los famosos

“Lo hablaremos”: esposa de Juanda Caribe rompe el silencio y habla sobre las críticas hacia el hombre

Bancolombia

Bancolombia abrirá todas sus sucursales físicas este sábado 28 de febrero: horarios en Bogotá y resto del país

Enfermedades

Impactante: médico en Bogotá pide eutanasia por fallas y demoras de su EPS