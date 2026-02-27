Alerta por casos confirmados en Colombia de Sarampión importados de México

El Instituto Nacional de Salud emitió una alerta sanitaria tras confirmar tres casos de sarampión importado en el país, todos correspondientes a personas que realizaron viajes a México, nación que enfrenta un brote que supera los 10.000 casos.

Los pacientes identificados con contagio de sarampión se encuentran bajo seguimiento médico y en buen estado de salud.

Los casos confirmados corresponden a dos personas en Bogotá y una en Santander. Así lo indicó Diana Pava, directora del INS:

Casos confirmados de sarampión importado, es decir, de personas que han realizado viajes al exterior, que se encuentran en buen estado de salud, que se encuentran en seguimiento.

Los síntomas del sarampión importado que llegó a Colombia

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que presenta síntomas similares a un cuadro gripal.

Las señales de alerta incluyen fiebre y la aparición de un brote característico "que inicia en la cara, las orejas y el tronco", explicó la directora del INS.

La transmisión del virus ocurre de persona a persona, lo que facilita su propagación rápida.

El brote en México no es un caso aislado en el continente. Estados Unidos y Canadá también enfrentan incrementos significativos de casos, junto con otros países que figuran en los listados de alerta de la Organización Panamericana de la Salud.

¿Qué hacer para prevenir el contagio de sarampión en Colombia?

Esta situación ha generado un llamado urgente a la población para verificar su esquema de vacunación.

En Colombia, el esquema de vacunación incluye la triple viral (sarampión, rubéola y papera), que se administra a los niños al año y a los 18 meses de edad. Para personas mayores de 11 años y viajeros, existe la vacuna bivalente que protege contra sarampión y rubéola.

Las autoridades recomiendan aplicarse la vacuna 15 días a un mes antes de viajar.

Aunque las personas vacunadas pueden contraer la enfermedad, la vacuna proporciona protección crucial contra desenlaces fatales.

"Así la persona que esté vacunada corre el riesgo de que le den la enfermedad, pero la vacuna lo cubre contra un resultado fatal", indicó Pava.