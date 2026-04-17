Irán reabre el estrecho de Ormuz y avanza el proceso de desminado de la zona

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, declaró este viernes que el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, estará "totalmente abierto" mientras dure la tregua en Oriente Medio.

El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego.

No precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá, que entró en vigor el jueves por la noche en el Líbano por 10 días, o al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el 22 de abril.

Anuncian reapertura del estrecho de Ormuz

Donald Trump celebró el anuncio de Irán de que el crucial estrecho de Ormuz permanecerá abierto a la navegación durante la vigencia del alto el fuego, pero dijo que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes continuará hasta que se logre un acuerdo de paz.

"¡GRACIAS!", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social, tras afirmar que Teherán anunció que el canal estaba "totalmente abierto y listo para el paso completo".

En un segundo mensaje, publicado unos minutos más tarde, Trump escribió: "El bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán —y únicamente a Irán— hasta el momento en que nuestra transacción con Irán esté completada al 100%".

Este proceso debería avanzar muy rápidamente, dado que la mayoría de los puntos ya han sido negociados.

Desminado del estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump afirmó que Irán está removiendo minas del estrecho de Ormuz con la asistencia de Estados Unidos, después de que Teherán anunciara que el crucial paso marítimo había sido reabierto.

Así lo escribió el mandatario norteamericano en su red Truth Social: