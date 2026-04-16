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Tras conversaciones en Washington, Trump anuncia un cese al fuego entre Líbano e Israel

La medida se extenderá durante 10 días, a partir de la media noche del viernes, y fue calificada como una oportunidad “histórica” por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
05:25 p. m.
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Tras un primer acercamiento desde 1993, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, como mediador, Líbano e Israel acordaron un cese al fuego de 10 días, a partir de la medianoche del viernes 17 de abril (hora local).

Así lo dio a conocer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de la plataforma Truth Social: "Acabo de mantener conversaciones excelentes con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, con el fin de lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 17:00 h (hora del Este)”.

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El presidente del Líbano y el primer ministro de Israel podrían reunirse muy pronto en la Casa Blanca:

Tras el anuncio de cese al fuego, Trump ordenó “al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razi’n Caine, que trabajen con Israel y el Líbano para lograr una PAZ duradera” y destacó que, para él, ha sido un honor “resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, así que ¡MANOS A LA OBRA!”.

Pero no es todo. En declaraciones entregadas a la prensa, horas más tarde, Trump dijo que el presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, podrían reunirse de manera presencial, en los próximos “cuatro o cinco días”, en la Casa Blanca.

Netanyahu calificó el jueves el cese de hostilidades como una oportunidad “histórica” para alcanzar un acuerdo de paz entre ambos países que, técnicamente, están en guerra desde hace cinco décadas.

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Cese al fuego incluye al movimiento Hezbolá:

Como parte del acuerdo, el Departamento de Estado de los EE. UU. informó que "el gobierno del Líbano adoptará medidas significativas para impedir que Hezbolá (...) lleve a cabo ataques, operaciones o actividades hostiles de cualquier tipo contra objetivos israelíes".

Sin embargo, hicieron un llamado a los libaneses a no retornar al sur del país, donde tropas israelíes han ocupado parte del territorio y prometen mantenerse, aun durante el cese al fuego. En esta región, 2.000 personas habrían muerto y un millón fueron obligadas a dejar sus hogares, luego de que Hezbolá arrastrara a su país a la guerra entre Irán, EE. UU. e Israel.

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