Irán habría empezado a recibir dinero por peajes instalados en el estrecho de Ormuz

El Banco Central de Irán empezó a percibir los primeros ingresos de los peajes instalados en el estrecho de Ormuz, según confirmó este jueves 23 de abril el vicepresidente del Parlamento, Hamidreza Hajibabaei.

El cobro se produce en un contexto de conflicto, que ha desestabilizado el suministro energético global y disparado el precio de los hidrocarburos. Irán exige, además, que las embarcaciones soliciten permiso para transitar por esta vía, que en tiempos de paz ve pasar una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas, mientras Washington intenta bloquear activamente el flujo de buques hacia y desde puertos iraníes.

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Al menos una veintena de explosivos habría sido desplegada en Ormuz:

La seguridad en el estrecho se ha visto agravada por la supuesta presencia de explosivos, luego de que los Guardianes de la Revolución advirtieran sobre una "zona peligrosa" de 1.400 km2.

The Washington Post filtró información que habría sido presentada durante una exposición clasificada en el Congreso estadounidense, en la que se indica que Irán podría haber desplegado al menos una veintena de artefactos.

El reporte cita a funcionarios anónimos que sugieren que algunos de ellos fueron colocados mediante "embarcaciones pequeñas" y otros "en el agua, a distancia, gracias a tecnología GPS" para dificultar su detección.

Aunque el presidente Donald Trump afirmó recientemente que Teherán, "con la ayuda de Estados Unidos, (había) retirado o (estaba) retirando todas las minas marinas", la República Islámica no ha ratificado dicha información, manteniendo la incertidumbre sobre la navegación.

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Retirar los explosivos podría tardar hasta seis meses:

Desde el Pentágono, las proyecciones sobre una eventual operación de limpieza son pesimistas. Las labores de desminado, según se discutió en el Congreso, podrían prolongarse durante seis meses.

No obstante, el portavoz Sean Parnell desmintió esta versión mediante un comunicado que envió a la agencia de noticias francesa AFP, calificando gran parte de la información como "falsa" y criticando que la noticia se base en una "sesión informativa clasificada, a puerta cerrada".

Pese a que el 8 de abril se pactó un alto al fuego que fue prolongado el día 21, la región sigue registrando incidentes violentos que mantienen en vilo a la región.