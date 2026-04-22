VIDEO | Así fue la visita del papa León XIV a los presos en Bata, Guinea Ecuatorial

El Papa León XIV cerró su recorrido por África con un gesto cargado de simbolismo: la visita a una cárcel en Bata. Allí fue recibido no solo por los internos, sino también por cientos de ciudadanos que se congregaron para darle la bienvenida.

RELACIONADO Trump volvió a cuestionar al papa León XIV por conflicto en Irán

La jornada estuvo marcada por la emoción y la celebración, con los presos bailando y cantando bajo la lluvia en honor al Pontífice, en un ambiente de unión y esperanza.

Bailes bajo la lluvia y un mensaje de perdón

La imagen de los internos bailando bajo la lluvia se convirtió en el símbolo de la jornada. A pesar de las condiciones climáticas, la celebración no se detuvo: cantos, danzas y expresiones de alegría acompañaron la visita papal.

RELACIONADO Dos ataques suicidas sacuden Argelia en medio de histórica visita del papa León XIV

En medio de este ambiente festivo, León XIV transmitió un mensaje de unión, cambio y perdón, dirigido no solo a los privados de la libertad, sino también a toda la ciudadanía y a la humanidad. “El amor transforma incluso el corazón más endurecido”, afirmó el Papa.

“Ninguno está excluido del amor de Dios”

Durante su intervención, León XIV enfatizó la dignidad de cada persona, independientemente de su historia o errores. “Hoy estoy aquí para decirles algo muy sencillo: ninguno está excluido del amor de Dios. Cada uno de nosotros, con su historia, sus errores, sus sufrimientos, sigue siendo valioso a los ojos del Señor”, expresó.

Sus palabras resonaron como un llamado a la esperanza y a la reconciliación, cerrando con fuerza espiritual su gira africana.