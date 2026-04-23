¿Ya reabrieron las pirámides de Teotihuacán tras el tiroteo que dejó una turista muerta y 13 heridos?

El sitio arqueológico de Teotihuacán, uno de los más emblemáticos y visitados del país, volvió a recibir turistas tras el violento ataque registrado el lunes, que dejó una mujer canadiense muerta y 13 personas heridas.

El hecho había provocado un cierre inicial por seguridad.

¿Ya reabrieron las pirámides de Teotihuacán?

Luego del tiroteo, que obligó a anunciar un cierre indefinido, las autoridades decidieron reabrir este miércoles el complejo ubicado a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México.

La reapertura se da bajo un esquema reforzado de seguridad, con presencia de fuerzas federales y controles más estrictos para visitantes y vehículos.

Durante la jornada, se implementaron inspecciones detalladas, incluso utilizando espejos para revisar la parte inferior de los automotores, según constató un equipo de la AFP.

¿Cómo fue el tiroteo en las pirámides de Teotihuacán?

El ataque ocurrió hacia el mediodía del lunes, cuando Julio César Jasso Ramírez, un hombre de 27 años, sacó un arma de fabricación estadounidense y comenzó a disparar en plena pirámide de la Luna. En medio del pánico, tomó como rehenes a varias personas.

Testigos señalaron que el agresor disparó directamente contra una turista canadiense, quien falleció por la gravedad de las heridas. Además, 13 personas resultaron lesionadas, entre ellas ciudadanos de Canadá, Colombia, Estados Unidos y Brasil.

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De acuerdo con las autoridades, el atacante murió en el lugar y habría actuado solo. También indicaron que padecía “una psicopatía” y que estaba influenciado por hechos violentos como la Masacre de Columbine.

Entre sus pertenencias se encontraron manuscritos e imágenes relacionados con ese caso.

Una turista estadounidense que estuvo retenida relató que el hombre mencionó explícitamente Columbine durante el ataque. Además, aseguró que el agresor les dijo que las pirámides eran “un sitio de sacrificios” y no para “hacer fotitos”.

Pese a la gravedad del hecho, algunos visitantes decidieron acudir tras la reapertura. Edouard Barbier, turista belga de 35 años, contó:

Íbamos a venir el lunes, pero por suerte no encontramos guía (...) Vimos que fue un incidente aislado, así que decidimos que valía la pena venir (...) no sentimos que sea inseguro".

Cabe mencionar que, el caso ocurre a pocas semanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.