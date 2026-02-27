Donald Trump plantea una posibilidad de "toma amistosa de Cuba"

En conversación con periodistas antes de salir de la Casa Blanca hacia Texas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de una "toma de control amistosa" de Cuba y aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, está tratando el asunto "a muy alto nivel".

"El Gobierno cubano está hablando con nosotros y se encuentra en serios apuros, no tienen dinero. Ahora mismo no tienen nada, pero están hablando con nosotros y quizá llevemos a cabo una toma de control amistosa de Cuba", señaló el mandatario.

Crisis en Cuba por escasez de combustible

Cuba dejó de recibir petróleo de su principal aliado Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro y el presidente Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla.

Y es que la producción local de crudo, de unos 40.000 barriles diarios, apenas permite alimentar las ocho centrales termoeléctricas del país. La falta de diésel paraliza una batería de generadores eléctricos que completan la producción.

Debido a la crisis energética que afecta a Cuba, el régimen tomó medidas de emergencia, suspendió la venta de diésel y restringió drásticamente la de gasolina.

Los propietarios de vehículos tienen acceso a 20 litros de gasolina a través de una aplicación móvil que organiza la distribución que puede tardar meses, el transporte público se ha reducido sustancialmente, se ha duplicado el precio del pasaje de los pocos taxis privados que aún circulan por las calles de La Habana y el de los triciclos eléctricos que sirven de transporte colectivo.

El aumento del precio de los combustibles y la escasez de transporte han impulsado el encarecimiento de varios productos y Cuba importa el 80% de los alimentos que consume.