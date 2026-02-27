CANAL RCN
Internacional

Donald Trump plantea una posibilidad de "toma amistosa de Cuba"

El mandatario estadounidense aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, está tratando el asunto "a muy alto nivel".

Donald Trump planta una posibilidad de "toma amistosa de Cuba"
Foto: AFP

Reuters

febrero 27 de 2026
01:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En conversación con periodistas antes de salir de la Casa Blanca hacia Texas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de una "toma de control amistosa" de Cuba y aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, está tratando el asunto "a muy alto nivel".

Trump califica a Cuba como una “nación fallida” y descarta cambio de régimen
RELACIONADO

Trump califica a Cuba como una “nación fallida” y descarta cambio de régimen

"El Gobierno cubano está hablando con nosotros y se encuentra en serios apuros, no tienen dinero. Ahora mismo no tienen nada, pero están hablando con nosotros y quizá llevemos a cabo una toma de control amistosa de Cuba", señaló el mandatario.

Crisis en Cuba por escasez de combustible

Cuba dejó de recibir petróleo de su principal aliado Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro y el presidente Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla.

Y es que la producción local de crudo, de unos 40.000 barriles diarios, apenas permite alimentar las ocho centrales termoeléctricas del país. La falta de diésel paraliza una batería de generadores eléctricos que completan la producción.

Crisis energética en Cuba afectará el 56% de la isla: aumenta escasez de gas y combustible
RELACIONADO

Crisis energética en Cuba afectará el 56% de la isla: aumenta escasez de gas y combustible

Debido a la crisis energética que afecta a Cuba, el régimen tomó medidas de emergencia, suspendió la venta de diésel y restringió drásticamente la de gasolina.

Los propietarios de vehículos tienen acceso a 20 litros de gasolina a través de una aplicación móvil que organiza la distribución que puede tardar meses, el transporte público se ha reducido sustancialmente, se ha duplicado el precio del pasaje de los pocos taxis privados que aún circulan por las calles de La Habana y el de los triciclos eléctricos que sirven de transporte colectivo.

El aumento del precio de los combustibles y la escasez de transporte han impulsado el encarecimiento de varios productos y Cuba importa el 80% de los alimentos que consume.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Aeropuerto de EEUU desmiente que vaya a prohibir a sus pasajeros viajar en pijama

Pakistán

Pakistán se declara en guerra abierta contra Afganistán y sus autoridades talibanes

Nicolás Maduro

La estrategia del abogado de Maduro con la que busca dilatar el proceso en EE. UU.: ¿Cuál es?

Otras Noticias

ONU

La ONU advierte altos niveles de violencia preelecciones: candidatos en Colombia son intimidados en redes

En febrero de 2026, al menos tres candidatos a las elecciones legislativas, o su equipo, han sido blanco de ataques.

Energías Renovables

Colombia fortalece alianzas globales para integrar la energía nuclear en su estrategia de descarbonización

El Gobierno Nacional suscribió un Memorando de Entendimiento con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Medellín

Nueva sede de YMCA en Medellín: impulso al liderazgo juvenil

América de Cali

América de Cali anunciaría delantero ex Atlético Nacional

EPS

¿Camino a estatizar la salud? Gobierno ordena volver pública la Nueva EPS y trasladar cerca de 6 millones de usuarios