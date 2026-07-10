Influencer venezolano encontró a su familia sin vida tras más de 15 días de búsqueda

Más de 15 días han transcurrido tras los dos contundentes terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio y que ya han dejado un aproximado, hasta el momento, de 3.600 personas fallecidas y cerca de 30.000 que siguen sin tener contacto, según el portal web Desaparecidos Terremoto Venezuela.

Pese a las altas complejidades que se han desarrollado para remover los escombros en varias de las zonas más afectadas, algunos ciudadanos han logrado ubicar el cuerpo de sus seres queridos tras varios días de búsqueda.

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Influencer encontró a su familia fallecida en los escombros

Se trata de Isaac Martínez, creador de contenido, quien desde el pasado 24 de junio emprendió la búsqueda de su esposa embarazada y su pequeño hijo, quienes se encontraban en la torre B del edificio Bello Horizonte en Playa Grande, La Guaria. Esta zona fue una de las más afectadas por los dos terremotos ya que las dos torres de las estructuras terminaron en el suelo.

Por esto, Isaac emprendió una exhaustiva búsqueda que fue compartiendo por medio de redes sociales con todos sus seguidores, quienes estuvieron al tanto de las novedades y gestionaron ayudas para obtener los elementos necesarios y remover los pesados escombros.

Pese a que el creador de contenido reportó haber encontrado, desde la primera semana del desastre, partes de su apartamento, juguetes de su hijo y objetos de su esposa, fue hasta las horas más recientes que se confirmó el hallazgo de los dos cuerpos sin vida de su familia.

Su caso ya ha generado gran conmoción en redes sociales, pues la desinformación hizo parte de la búsqueda de Isaac al haber lidiado con testimonios falsos de personas que aseguraban haber visto a sus familiares con vida o entre los cuerpos recuperados en los escombros.

Cientos de casos como el de Isaac ya le han dado la vuelta al mundo entero ya que miles de familias todavía continúan en la búsqueda de sus familiares desaparecidos que, al día de hoy, no han logrado ser localizados entre los escombros de las edificaciones más afectadas.

Lucas Gómez fue hallado sin vida en Venezuela

Otra historia que ha hecho eco en medio de esta tragedia corresponde a la de Lucas Gómez, un pequeño de nueve años, quien desapareció entre los escombros de un edificio en Caraballeda, La Guaria. Pese a dos semanas de búsqueda y la resiliencia de sus familiares, el pequeño fue hallado sin vida en las últimas horas.

Miles de casos como este hoy enlutan no solo a un país, sino al mundo entero que mantiene las ayudas para acompañar a las miles de víctimas que lo perdieron todo en el desastre natural.