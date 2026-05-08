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Niño con coeficiente intelectual mayor al de Einstein se prepara para ingresar a la universidad a sus 10 años

Sus capacidades lo llevaron a enfrentar problemas de acoso o matoneo, que lo inspiraron a desarrollar una app para ayudar a otros niños.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
10:18 p. m.
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Con apenas 10 años y un coeficiente intelectual de 162 —que supera los registros del físico alemán Albert Einstein—, el niño mexicano David Camacho se encuentra en una carrera académica sin precedentes para ingresar a la universidad.

Su objetivo es claro: trasladarse a Alemania para especializarse en inteligencia artificial, un camino que ya ha comenzado a trazar mediante el dominio de cuatro idiomas y el aprendizaje del ruso.

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Innovación contra el acoso escolar

A pesar de su asombrosa capacidad intelectual, el camino de David no ha sido fácil. Su condición de niño prodigio lo llevó a enfrentar episodios de acoso escolar y aislamiento frente a otros menores de su edad. Pero, lejos de amilanarse, David canalizó su experiencia con la tecnología, desarrollando una herramienta para ayudar a otros.

Se trata de una “app con inteligencia emocional, que nos puede ayudar a gestionar nuestras emociones en nuestra vida diaria”.

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¿Quién es su mayor ídolo?

En su círculo cercano es apodado "David Da Vinci", debido a la profunda admiración que profesa por el polímata italiano Leonardo Da Vinci. En entrevista con Noticias RCN, el menor explicó que su fascinación radica en la capacidad del inventor para dominar tanto las artes como las ciencias exactas:

“Yo me quedo fascinado con su historia y digo: si él lo pudo hacer cuando no había la tecnología de hoy en día, yo también lo puedo hacer aprovechando las herramientas que nos brinda el ser humano”.

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Camino a la universidad:

Actualmente, el joven prodigio se prepara rigurosamente para obtener un certificado que le abra las puertas de la educación superior, en Europa. Pese a que su CI es mayor al del ganador del Nobel de Física de 1921, David mantiene una perspectiva humilde sobre el concepto de genialidad, vinculándolo más con la experiencia, que con las pruebas de inteligencia:

“Todos estos grandes genios que dejaron huella ya están en la tumba y, quizás, yo sea un genio cuando tenga 60 o 70 años”.

Con la mirada puesta en el futuro, David Camacho espera que sus avances en inteligencia artificial no solo le permitan dejar su propie huella, sino que se conviertan en beneficios tangibles para la humanidad y la protección de la niñez.

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