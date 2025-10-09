"No siempre actuamos en interés de Estados Unidos": Israel defendió su ataque contra Hamás en Catar

El embajador de Israel ante la ONU defendió la acción militar de su país contra los líderes de Hamás en Catar, que provocó un inusual reproche del presidente estadounidense Donald Trump.

El mortífero ataque del martes, dirigido contra dirigentes del movimiento islamista palestino, molestó al principal aliado de Israel, que también mantiene estrechas relaciones con Catar.

La Casa Blanca expresó la disconformidad del presidente estadounidense y el mismo Trump señaló en su red social Truth Social que la decisión la tomó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y no él.

La presidencia estadounidense también afirmó que habían avisado a Catar del ataque, aunque desde Doha replican que la información llegó una vez se había producido la operación.

En una entrevista a una radio israelí, su embajador en la ONU, Danny Danon, justificó la acción militar en Catar: "No siempre actuamos en interés de Estados Unidos".

"Estamos coordinados, nos dan un apoyo increíble, lo valoramos. Pero a veces tomamos decisiones e informamos a Estados Unidos", argumentó.

Además de ser un estrecho aliado de Washington, al albergar su mayor base militar en la región, Catar ejerce de mediador en el conflicto entre Israel y Hamás.

También, desde 2012, acoge en su territorio la sede del buró político del movimiento palestino que controla la Franja de Gaza.

"No fue un ataque a Catar, fue un ataque a Hamás. No estamos en contra de Catar, ni en contra de ningún país árabe, actualmente nos enfrentamos a una organización terrorista", explicó Danon a la emisora 103 FM.

El diplomático dijo que todavía era "demasiado temprano" para evaluar el resultado del ataque, pero insistió en que "la decisión fue la correcta".

Según Hamás, seis personas murieron, entre ellos el hijo de su principal negociador, Jalil al Hayya, pero sus líderes sobrevivieron.

De su parte, Catar reportó la muerte de uno de sus agentes de seguridad.

Este rico emirato del Golfo explicó que el ataque golpeó las casas de varios miembros del buró político de Hamás.

Su primer ministro, el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani, afirmó que seguirán ejerciendo de mediadores en el conflicto de Gaza junto a Egipto y Estados Unidos.

Pero también advirtió que se reservan "el derecho a responder". "Creemos que hoy hemos llegado a un punto de inflexión. Debe haber una respuesta de toda la región", subrayó.

"No estoy muy contento"

Desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por los ataques de Hamás de octubre de 2023, Israel ha atacado Irán, Siria, Líbano y Yemen. Pero hasta ahora nunca había actuado en Catar.

El primer ministro Netanyahu explicó que había ordenado los ataques después de un atentado reivindicado por Hamás el lunes en Jerusalén oriental, en el que murieron seis personas.

"Simplemente, no estoy muy contento con toda la situación", dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, al ser preguntado por los periodistas sobre los ataques.

En su red Truth Social, el republicano alabó posteriormente a Catar como "un fuerte aliado y un amigo de Estados Unidos". "Me siento muy mal por la ubicación del ataque", agregó.

Ante las críticas de numerosos países de la región, de potencias europeas y de la ONU, la oficina de Netanyahu enfatizó que la operación fue "totalmente independiente".

"Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", indicó.

La acción coincide con una ofensiva militar de Israel para tomar el control de Ciudad de Gaza, la urbe más poblada del enclave palestino y en gran parte destruida por la guerra.

El conflicto estalló el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás contra el sur de Israel, que resultó en la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en datos israelíes.

La ofensiva de represalia israelí mató al menos 64.605 palestinos, mayoritariamente civiles, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables.