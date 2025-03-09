CANAL RCN
Más de 21.000 niños han quedado discapacitados en Gaza desde el inicio de la guerra

La ONU advirtió que la guerra en Gaza ha dejado miles de niños con discapacidades permanentes, en medio de graves restricciones humanitarias.

Foto: AFP

AFP

septiembre 03 de 2025
06:50 a. m.
Al menos 21.000 niños han quedado discapacitados en Gaza desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás hace casi 23 meses, según el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Una generación marcada por la guerra

El organismo, integrado por expertos que se reúne dos veces al año en Ginebra, alertó que unos 40.500 menores han resultado heridos por el conflicto, y más de la mitad de ellos presentan secuelas físicas permanentes.

Los expertos urgieron a Israel a adoptar medidas inmediatas para proteger a los niños con discapacidades, incluyendo protocolos de evacuación adaptados que permitan salvar sus vidas en situaciones de emergencia. El comité señaló que muchas de las órdenes de evacuación emitidas en Gaza son “inaccesibles” para personas con discapacidad auditiva o visual, lo que convierte la huida en una tarea casi imposible.

El informe también documenta casos en los que personas con discapacidad han sido obligadas a escapar en condiciones indignas, arrastrándose por arena o barro sin apoyo, lo que agrava aún más la crisis humanitaria.

Restricciones y consecuencias humanitarias

El CDPD denunció que las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria en la Franja afectan de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, que requieren medicinas, equipos y asistencia especializada para sobrevivir.

Según datos de la ONU, entre el 7 de octubre de 2023 y el 21 de agosto de 2025 se han reportado al menos 157.114 personas heridas en Gaza, de las cuales más del 25 % corre el riesgo de sufrir discapacidades de por vida.

La guerra, que comenzó tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, continúa dejando un saldo devastador en la población civil, en especial en los niños. El comité pidió a la comunidad internacional mantener la atención en esta emergencia y garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

