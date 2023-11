Israel pide a Colombia condenar explícitamente a Hamás y apoyar a su país en el conflicto

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Lior Hayat, a través de la red social X pidió a Colombia y a Chile condenar a Hamás por los ataques que ha adelantado contra Israel. Recordó que la organización terrorista el pasado 7 de octubre asesinó a más de 1.400 personas y secuestro a unas 240 en Gaza.

“Ciudadanos de Colombia, Chile y otros países latinoamericanos también se encuentran entre las víctimas del atroz ataque. El Estado de Israel está librando una guerra que le fue impuesta; una guerra contra una organización terrorista que utiliza a los ciudadanos de la Franja de Gaza como escudos humanos, comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y viola los derechos humanos de los ciudadanos de Gaza, así como los de los ciudadanos de Israel”, escribió.

On October 7, Hamas terrorists slaughtered over 1400 Israelis and abducted 240 to the Gaza Strip.

Citizens of Colombia, Chile and other Latin American countries are also among the victims of the heinous attack.

The State of Israel is fighting a war that was imposed on it; a war… pic.twitter.com/NrqsjH67Sr