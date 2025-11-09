CANAL RCN
Internacional

Condenan al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en Brasil

La Corte Suprema de Brasil lo condenó por el intento de golpe de Estado que lideró contra Lula da Silva.

Jair Bolsonaro.
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
04:06 p. m.
Decisión histórica en Brasil. La justicia condenó al expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, el mandatario actual.

Tribunal Supremo de Brasil logró las mayorías para condenar a Bolsonaro en juicio por golpismo
Cinco jueces decidieron sentenciar a Bolsonaro, quien estaba siendo investigado por liderar una organización criminal armada con el fin de quedarse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones con Lula.

En medio del plan de golpe de Estado, no se descartó la posibilidad de asesinar a Lula. Sin embargo, no se llevó a cabo por falta de apoyo de la cúpula militar.

Además de Bolsonaro, fueron condenados exministros y jefes militares.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …

