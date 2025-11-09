Condenan al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en Brasil

Decisión histórica en Brasil. La justicia condenó al expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, el mandatario actual.

Cinco jueces decidieron sentenciar a Bolsonaro, quien estaba siendo investigado por liderar una organización criminal armada con el fin de quedarse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones con Lula.

En medio del plan de golpe de Estado, no se descartó la posibilidad de asesinar a Lula. Sin embargo, no se llevó a cabo por falta de apoyo de la cúpula militar.

Además de Bolsonaro, fueron condenados exministros y jefes militares.

