Condenan al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en Brasil
La Corte Suprema de Brasil lo condenó por el intento de golpe de Estado que lideró contra Lula da Silva.
04:06 p. m.
Decisión histórica en Brasil. La justicia condenó al expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, el mandatario actual.
Cinco jueces decidieron sentenciar a Bolsonaro, quien estaba siendo investigado por liderar una organización criminal armada con el fin de quedarse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones con Lula.
En medio del plan de golpe de Estado, no se descartó la posibilidad de asesinar a Lula. Sin embargo, no se llevó a cabo por falta de apoyo de la cúpula militar.
Además de Bolsonaro, fueron condenados exministros y jefes militares.
Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …