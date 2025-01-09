CANAL RCN
Japón y Corea del Sur vivieron el verano más cálido de su historia

Las agencias meteorológicas confirmaron que entre junio y agosto se registraron las temperaturas más altas desde que existen datos en ambos países.

AFP

septiembre 01 de 2025
06:29 a. m.
Japón y Corea del Sur cerraron el verano de 2025 con un récord histórico de calor, según los reportes oficiales publicados este lunes por las agencias meteorológicas de ambos países.

Los registros confirman que el aumento de las temperaturas se ha convertido en una tendencia constante, impulsada por el cambio climático.

Japón vive su tercer verano consecutivo de calor extremo

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que la temperatura promedio entre junio y agosto superó en 2,36 ºC el valor medio histórico. Este incremento convirtió a 2025 en el verano más cálido desde que empezaron los registros en 1898, y marcó el tercer año consecutivo con temperaturas récord.

El intenso calor ha tenido consecuencias directas en la salud de la población. De acuerdo con la Agencia de Gestión de Incendios y Catástrofes, 84.521 personas fueron hospitalizadas entre el 1 de mayo y el 24 de agosto por afecciones relacionadas con golpes de calor, cifra que superó ligeramente a los 83.414 casos reportados en el mismo período de 2024.

Los expertos también han advertido que el calentamiento altera el ciclo natural de la flora. La tradicional floración de los cerezos, que ocurre en marzo o abril, se ha visto afectada en los últimos años debido a otoños e inviernos menos fríos. Incluso la nieve en el Monte Fuji ha empezado a caer cada vez más tarde: en 2024, la primera nevada se registró en noviembre, un récord en la historia reciente.

Corea del Sur enfrenta sequías y restricciones de agua

En Corea del Sur, la temperatura media durante el mismo periodo alcanzó los 25,7 ºC, el valor más alto desde que comenzaron los registros en 1973. El récord anterior se había establecido en 2024, con 25,6 ºC, lo que confirma una tendencia ascendente en los últimos años.

Además del calor, el país enfrenta una prolongada sequía que afecta a varias regiones. En la ciudad de Gangneung, las autoridades declararon el estado de desastre y decretaron restricciones en el uso del agua para enfrentar la crisis.

Tanto Japón como Corea del Sur representan un ejemplo de cómo el cambio climático está modificando los patrones meteorológicos en Asia y en el mundo. Los científicos advierten que los próximos años podrían traer veranos aún más extremos si no se adoptan medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

