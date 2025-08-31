Israel mató a portavoz del brazo armado de Hamás y amenazó con continuar la ofensiva

Este 31 de agosto, Israel anunció que fue dado de baja el portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida, en una operación conjunta entre el ejército y el servicio de inteligencia israelí en la Franja de Gaza.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, también dijo que perseguirá a los líderes de esta organización terrorista incluso en el extranjero, mientras su ejército continúa su ofensiva sobre un territorio hambriento y devastado por la guerra.

Abu Obeida, portavoz de las Brigadas Ezedin Al Qasam, fue quien durante años apareció en los mensajes en vídeo de los milicianos palestinos.

Poco antes del anuncio de su caída, Hamás había confirmado la muerte del presunto líder del grupo en Gaza, Mohamed Sinwar, más de tres meses después de que Israel afirmara haberlo matado en un bombardeo en Jan Yunis (centro de la franja), en mayo pasado.

La alta dirección de Hamás ha sido diezmada por Israel durante los casi 23 meses de guerra en Gaza y el Estado hebreo ha prometido aniquilar a los cuadros restantes, incluso en el extranjero, tras el ataque a suelo israelí del 7 de octubre de 2023.

Se agudiza la crisis en Gaza

En el frente de guerra, intensos bombardeos israelíes dejaron el domingo al menos 24 muertos en distintos puntos de la franja, entre ellos Ciudad de Gaza, la urbe más grande del enclave palestino, según la Defensa Civil gazatí.

Entretanto, Israel prepara una ofensiva contra la ciudad, ha aumentado los bombardeos y ha advertido de que hay que evacuar el área.

En la morgue del hospital Al Chifa, familias enteras lloran casi a diario a los muertos que sigue dejando esta guerra que está próxima a cumplir dos años.

Del balance de 24 muertos en los ataques más recientes, según la Defensa Civil, 15 murieron supuestamente cerca de centros de distribución de ayuda.

El ejército israelí dijo que estaba investigando los hechos, pero explicó que le resulta muy difícil recabar información sin el horario y las coordenadas precisas de donde ocurrieron.

Hambruna y desplazamiento en Gaza

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, no se ha podido verificar de forma independiente el balance de la Defensa Civil.

Según la ONU, la inmensa mayoría de los habitantes de Gaza han sido desplazados varias veces por la guerra y sus cerca de dos millones de habitantes llevan casi dos años sitiados por Israel. Naciones Unidas declaró un estado de hambruna en este pequeño y pobre territorio, pero Israel lo niega.