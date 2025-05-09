CANAL RCN
Conmoción: murió un arquero en Brasil tras atajar un penalti con el pecho

El arquero de futsal se iba a abrazar con sus compañeros de equipo y de repente se desvaneció dentro del campo de juego.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
08:37 a. m.
El mundo del deporte se encuentra de luto y en shock debido a que falleció un arquero de futsal en medio de un torneo que se estaba disputando en Pará, Brasil.

Antonio Edson dos Santos Sousa, que tenía 38 años y pertenecía al equipo Sindmoto, el cual estaba participando en un campeonato que se realiza en la Semana de la Independencia, murió tras atajar un penalti con el pecho.

El guardameta de futsal detuvo el remate y comenzó a celebrar, pero, justo cuando estaba próximo a abrazarse con sus otros compañeros, se desvaneció en el terreno de juego y quedó inconsciente.

Tras esa situación, un equipo de primeros auxilios ingresó de inmediato para tratar de reanimar a Antonio Edson dos Santos Sousa y, posteriormente, el arquero de futsal fue trasladado a una clínica de primer nivel.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los especialistas médicos, el corazón del deportista dejó de latir y la noticia fue confirmada por Sindmoto, su equipo.

Este fue el desgarrador mensaje con el que Sindmoto, el equipo de futsal de Brasil, confirmó la muerte de Antonio Edson dos Santos Sousa, su arquero

Luego de que los médicos confirmaron la muerte de Antonio Edson dos Santos Sousa, su equipo emitió un sentido comunicado a través de las redes sociales.

"Nunca te olvidaremos, nuestro gran portero, fuiste un verdadero héroe. Descansa en paz, guerrero", fueron las palabras exactas que escribió el equipo Sindmoto.

La Federación de Futsal de Pará también lamentó la muerte de Antonio Edson dos Santos Sousa, el arquero brasileño

Aparte desgarrador mensaje de Sindmoto, el equipo de Antonio Edson dos Santos Sousa, la Federación de Futsal de Pará también expresó unas profundas palabras de condolencias.

"Con inmenso pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Antonio Edson dos Santos Sousa, atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Tu presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo por el jugador ejemplar que fuiste, sino por la persona especial que cautivó a todos", comenzaron escribiendo.

"En este momento de tristeza, expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y toda la comunidad deportiva. Que encuentren consuelo en los buenos recuerdos y la certeza de que Antonio Edson dos Santos Sousa dejó un legado de inspiración y pasión por el futsal", concluyeron.

