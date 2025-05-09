CANAL RCN
Internacional

Revelaron la causa de la muerte inesperada de Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle

Tras la correspondiente autopsia, las autoridades revelaron por qué falleció el investigador paranormal en la habitación de un hotel.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
11:21 a. m.
El pasado 13 de julio, en un hotel de Gettysburg, Pensilvania, Estados Unidos, falleció Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle, a sus 54 años.

El investigador paranormal estaba realizando una gira en la que mostraba a la muñeca que es protagonista en películas de terror y, además, también interactuaba con otros objetos 'embrujados'.

Sin embargo, ese día comenzó a sentirse mal y decidió ir a la habitación que tenía asignada en el hotel para descansar, pero sus seres queridos no pudieron volver a contactarlo y emitieron la alerta.

Fue así como, en el momento en el que un equipo de primeros auxilios ingresó a la habitación de Dan Rivera, encontraron al investigador paranormal acostado en la cama sin signos vitales.

Tras ese inesperado y trágico desenlace, las autoridades pertinentes realizaron una autopsia en el cuerpo de Dan Rivera y en las últimas horas revelaron la causa de su muerte. ¿Qué sucedió?

Esta fue la causa por la que murió Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle

Luego de que se obtuvieron los resultados de la autopsia, se conoció que Dan Rivera falleció por problemas cardíacos que venía padeciendo desde hace algún tiempo.

Además, las autoridades también dejaron claro que la muñeca Annabelle no estaba en la habitación del hotel y que no se encontró ningún otro objeto extraño ni signos de violencia.

Los seguidores de Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle, han seguido escribiendo mensajes de condolencias

Aunque la muerte de Dan Rivera se informó hace varios meses, sus seguidores siguen exaltando su labor como investigador paranormal y enviándoles mensajes de fortaleza a sus seres queridos.

"Descansa, Dan, condolencias a tu familia y amigos", "se te extraña", "fuimos bendecidos con tu presencia y conocimiento" y "qué desgarrador", han sido algunas de las palabras expresadas en redes sociales.

 

 

