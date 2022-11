Así celebró sus 80 años el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden

Joe Biden se convirtió el pasado 20 de noviembre, en el primer presidente de Estados Unidos que cumple 80 años durante su mandato. Sin embargo, la fecha se celebró con particular discreción y su edad es tema de debate ante una eventual reelección.

Después del mediodía, su esposa Jill Biden publicó un mensaje cariñoso con fotos de la pareja bailando en traje de gala.

“No hay nadie más con quien quisiera bailar. ¡Feliz cumpleaños, Joe! Te amo”, escribió en Twitter la primera dama.

Esa fue la única mención al cumpleaños desde la Casa Blanca, puesto que no se programó un evento público, ni se comunicó cómo lo celebraría el presidente, o incluso si lo hiciera.

En cambio, el día anterior, la Casa Blanca recibió a 250 invitados para la boda de su nieta Naomi, donde no se permitió acceso a la prensa.

A perfect birthday celebration filled with so much love — and Joe’s favorite coconut cake! pic.twitter.com/w7005Cdtqu