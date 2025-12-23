Se pronunció CDA que emitió revisión del bus que se accidentó con varios estudiantes en Antioquia

Noticias RCN conversó con una de las familiares de uno de los jóvenes que desafortunadamente perdió la vida tras el trágico accidente de tránsito en Santa Elena, Antioquia.

RELACIONADO Suspenden CDA que expidió revisión del bus que se accidentó y dejó varios estudiantes muertos en Antioquia

Se pronunció CDA que emitió revisión de bus accidentado en Antioquia

Esto, luego de conocer que la Superintendencia de Transporte impuso medidas cautelares contra la empresa Precoltur y el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) SERVISUPER de Medellín.

La decisión incluye la suspensión de licencias de funcionamiento mientras avanzan las investigaciones sobre las causas del siniestro.

Según la SuperTransporte, “el Centro de Diagnóstico Automotor habría alterado los resultados de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes, aprobando de manera irregular el vehículo de placas SON847 y reportando información presuntamente inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), situación que habría puesto en riesgo directo la vida y la integridad de los usuarios de la vía”.

Para la tía del menor fallecido, “la información que nos dieron ayer es básicamente lo que pasa en este país. La gente falsifica documentos con tal de ganar dinero, se montan en cualquier aparato y falsifican documentos, no tienen consideración por la vida”.

En las recientes horas, el CDA SERVISUPER defendió el proceso de inspección realizado al vehículo de placas SON847. Según documentos con fecha del 29 de agosto, el autobús presentaba tres fallas: desequilibrio en los frenos, pérdidas de aceite sin goteo continuo y molestias en algunas llantas.

Sin embargo, la empresa sostiene que el bus cumplía con los requisitos para aprobar la revisión técnico-mecánica.

“Yo le explico cómo realizamos la revisión de todos los vehículos, en especial de este SON847, que le digo con toda seguridad, cumplía con la revisión técnico-mecánica y estaba apto para prestar el servicio el 29 de agosto", aseguró Estela Vanegas, representante legal de SERVISUPER.

El CDA argumenta que lo ocurrido entre el 29 de agosto, fecha de la inspección, y el 14 de diciembre, día del accidente, no es responsabilidad de su centro e incluso, anunció que tomará acciones legales contra la medida cautelar, alegando que no se respetó el debido proceso en la decisión de la Superintendencia.

¿Qué dijo la empresa propietaria del bus que se accidentó en Antioquia con varios estudiantes?

Por su parte, la empresa Precoltur declinó hacer pronunciamientos sobre el caso mientras avanzan las investigaciones.

La compañía, propietaria del autobús accidentado, mantiene silencio ante los cuestionamientos sobre las condiciones del vehículo y el cumplimiento de los protocolos de seguridad.