Joven colomboamericano fue asesinado y su familia pide justicia: su novia jugaba con una pistola hasta que le disparó

Una familia colomboamericana llegó a Bogotá para exigir justicia por la muerte de su hijo Caleb Huertas, un joven de 20 años, quien falleció en Nashville, Estados Unidos, el pasado 11 de noviembre de 2025.

La tragedia ha generado cuestionamientos sobre la posible impunidad de la presunta responsable, quien habría manipulado un arma de fuego mientras jugaba, provocando la muerte del joven.

Joven fue asesinado por su novia mientras el dormía y ella jugaba con una pistola

Según relató Jorge Huertas, padre de la víctima, la tragedia ocurrió en la casa de la pareja de Caleb, con quien él había iniciado recientemente una relación:

Ella reconoce que estuvo manipulando el arma de fuego, moviendo el gatillo en diferentes partes de la habitación, y por jugar le puso la pistola en la cabeza de él, sin darse cuenta de que estaba cargada. Desafortunadamente, pasó lo peor.

Esa misma noche, Caleb planeaba terminar la relación, pero no se percató del peligro que corría. Su padre recuerda con tristeza sus últimas palabras y gestos de inocencia:

Un carrito pequeño, un majorete de hace muchos años que se compraban aquí en Colombia, como los de los carros que transportan valores. Me dice: ‘Papá, tú tienes que ser fuerte como este carro’. Le dije: ‘¿cómo así?’ Me da un abrazo, me da un beso

Familia de joven asesinado por su novia en Estados Unidos pide justicia

A varios meses del hecho, la familia sigue exigiendo celeridad en la investigación, y denuncia que la presunta responsable se encuentra en libertad, mientras ellos sienten que la tragedia les ha destruido la vida:

“Nos ha dañado totalmente a toda mi familia, a la familia de la mamá, a los amigos. Él era un líder en la comunidad de él”, aseguró Jorge, quien además cuestionó la posible condena mínima que podría recibir la responsable:

Serían solamente de dos a tres años de prisión, con opción de fianza y libertad condicional por buen comportamiento

Amigos de Caleb lo recuerdan con cariño y claman por justicia: