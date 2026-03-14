CANAL RCN
Internacional Video

Joven colomboamericano fue asesinado y su familia pide justicia: su novia jugaba con una pistola hasta que le disparó

Caleb Huertas, la víctima, recibió un disparo en la cabeza mientras dormía.

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
08:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una familia colomboamericana llegó a Bogotá para exigir justicia por la muerte de su hijo Caleb Huertas, un joven de 20 años, quien falleció en Nashville, Estados Unidos, el pasado 11 de noviembre de 2025.

Hallan restos humanos con los documentos de Juan Pablo Icabuco en Entre Nubes, Usme: desapareció hace 9 meses
RELACIONADO

Hallan restos humanos con los documentos de Juan Pablo Icabuco en Entre Nubes, Usme: desapareció hace 9 meses

La tragedia ha generado cuestionamientos sobre la posible impunidad de la presunta responsable, quien habría manipulado un arma de fuego mientras jugaba, provocando la muerte del joven.

Joven fue asesinado por su novia mientras el dormía y ella jugaba con una pistola

Según relató Jorge Huertas, padre de la víctima, la tragedia ocurrió en la casa de la pareja de Caleb, con quien él había iniciado recientemente una relación:

Ella reconoce que estuvo manipulando el arma de fuego, moviendo el gatillo en diferentes partes de la habitación, y por jugar le puso la pistola en la cabeza de él, sin darse cuenta de que estaba cargada. Desafortunadamente, pasó lo peor.

Esa misma noche, Caleb planeaba terminar la relación, pero no se percató del peligro que corría. Su padre recuerda con tristeza sus últimas palabras y gestos de inocencia:

Un carrito pequeño, un majorete de hace muchos años que se compraban aquí en Colombia, como los de los carros que transportan valores. Me dice: ‘Papá, tú tienes que ser fuerte como este carro’. Le dije: ‘¿cómo así?’ Me da un abrazo, me da un beso

Familia de joven asesinado por su novia en Estados Unidos pide justicia

A varios meses del hecho, la familia sigue exigiendo celeridad en la investigación, y denuncia que la presunta responsable se encuentra en libertad, mientras ellos sienten que la tragedia les ha destruido la vida:

“Nos ha dañado totalmente a toda mi familia, a la familia de la mamá, a los amigos. Él era un líder en la comunidad de él”, aseguró Jorge, quien además cuestionó la posible condena mínima que podría recibir la responsable:

Serían solamente de dos a tres años de prisión, con opción de fianza y libertad condicional por buen comportamiento

VIDEO | Dos hombres huyeron tras asesinar a puñaladas a una profesora jubilada en Puerto Berrío
RELACIONADO

VIDEO | Dos hombres huyeron tras asesinar a puñaladas a una profesora jubilada en Puerto Berrío

Amigos de Caleb lo recuerdan con cariño y claman por justicia:

  • Alex Albarello, amigo: “Todos los días pienso en él y por qué se murió tan joven y de esta manera”.
  • Victor Hinestroza, amigo: “Quiero que ustedes me ayuden a traerle justicia a mi amigo, porque él era una persona maravillosa. Aquí pasaba con nosotros, con los carros, en la comunidad; era un líder”.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

María Corina Machado denuncia “justicia selectiva” en Venezuela por negativa de amnistía a su abogado

Irán

Guerra en Oriente Medio cumple 15 días y entra en “fase decisiva” entre ataques, amenazas y tensión regional

Donald Trump

Trump solicita a otros países enviar buques de guerra para mantener “abierto y seguro” el estrecho de Ormuz

Otras Noticias

Sisben

Así puede consultar su clasificación en el nuevo sistema del Sisbén: link para realizar el proceso

Conozca cómo puede saber a que grupo pertenece.

Gobierno Nacional

Alertan uso de medios públicos para hacer campaña presidencial y ponen a Colombia bajo la lupa de la CIDH

El profesor de Derecho Internacional Juan Carlos Portilla ya solicitó medidas cautelares contra el Estado colombiano.

Andrea Valdiri

Así fueron los 15 años de la hija de Andrea Valdiri: lujoso carro de regalo y esmeraldas a los asistentes

Deportivo Cali

Deportivo Cali se impuso al Cúcuta Deportivo y toma aire en la tabla del descenso

Cuidado personal

Estudio de la sangre menstrual: la apuesta científica para detectar enfermedades en las mujeres