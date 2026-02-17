Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí tras cuatro meses en el cargo

Por falta de idoneidad para ejercer el cargo e inconducta funcional, el presidente interino de Perú, José Jerí, fue destituido por el Congreso en la jornada del martes, 17 de febrero.

Así lo dio a conocer el jefe encargado del poder legislativo, Fernando Rospigliosi: “La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la república".

Jerí llegó al cargo en octubre de 2025, como presidente del Congreso, tras la destitución de Dina Boluarte, convirtiéndose en el séptimo jefe del Estado de los últimos diez años.

Se espera que el parlamento peruano escoja a su sucesor el miércoles, 18 de febrero, y permanezca en la presidencia interina, hasta el 28 de julio.

Noticia en desarrollo…