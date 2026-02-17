Arrestaron a un reconocido actor: de esto se le acusa

En la madrugada de este 17 de febrero, un reconocido actor estadounidense fue arrestado en Nueva Orleans, en el marco del carnaval Lundi Gras.

Se trata de Shia LaBeouf, que es oriundo de Los Ángeles, California, tiene 39 años y ha participado en producciones como 'Monkey Business', 'American Honey', 'The Tax Collector', 'Transformers: Dark of the Moon' y 'Man Down'.

¿De qué se le está acusando exactamente a esta estrella de la actuación? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la razón por la que fue arrestado Shia LaBeouf, el reconocido actor de Estados Unidos

De acuerdo con lo que ha reportado la Policía de Nueva Orleans, el actor Shia LaBeouf ingresó a un establecimiento ubicado en el Royal Street y habría generado desorden.

Tras lo ocurrido, el dueño del local lo llevó a la salida y Shia LaBeouf habría agredido con sus puños a un hombre y, posteriormente, se habría alejado del lugar.

Sin embargo, después de unos minutos habría regresado, golpeado en la nariz a otro hombre y sido retenido por algunos testigos hasta que las autoridades hicieron presencia en el Royal Street.

Es así como, con esa información registrada, al actor Shia LaBeouf se le está acusando de agresión simple.

¿Qué pasó con el actor Shia LaBeouf tras su inconveniente en Nueva Orleans, Estados Unidos?

Apenas la Policía de Nueva Orleans se enteró de la situación, trasladó al actor Shia LaBeouf a un hospital para que le curaran algunas lesiones.

Además, una vez recibió el alta médica, las autoridades le informaron que quedaba detenido por lo ocurrido en el Royal Street y que tenía que ser custodiado.

Es así como se espera que Shia LaBeouf comparezca próximamente ante la justicia de Nueva Orleans para que se esclarezca lo ocurrido y se confirmen las medidas que se tomarán.