Infecciones por el Virus del Papiloma Humano: ¿cuáles son los síntomas más alarmantes?

Especialistas han dado a conocer que el virus del papiloma humano tiene más de 100 variedades. Algunos de estos causan verrugas, mientras que otros pueden ocasionar diferentes tipos de cáncer en la parte inferior del útero que se conecta con su cuello en el caso de las mujeres y otros en los hombres, incluido el de garganta.

¿Cuáles son las causas del VPH?

Según Mayo Clinic, estas infecciones a menudo se transmiten sexualmente o a través de otro tipo de contacto de piel con piel. Este virus se presenta cuando entra al cuerpo a través de un corte, una abrasión o un pequeño desgarro en la piel. Estas infecciones se transmiten principalmente por medio de relaciones íntimas y otro tipo de contacto de piel a piel en la región genital.

En el caso de las mujeres embarazadas con verrugas genitales, los expertos aseguraron que hay posibilidad de que el bebé pueda contraer la infección. Estas verrugas son contagiosas y se pueden contraer a través del contacto directo con una verruga o un objeto que ya estuvo en contacto con una.

Factores de riesgo del VPH

Las infecciones por este virus son comunes y existen una serie de factores de riesgo, tales como: la cantidad de parejas sexuales ya que, entre mayor cantidad, aumentan más las posibilidades de contraer la enfermedad. Así mismo, la edad también es importante ya que las verrugas se presentan con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes.

Las personas que poseen su sistema inmunitario debilitado también corren mayores riesgos de contraer las infecciones por el virus. Esta debilidad se puede asociar con el VIH, por el Sida y medicamentos inhibidores del sistema inmunitario. Así mismo, los especialistas alertaron sobre el contacto con superficies que estuvieron expuestas al virus como duchas comunes o piscinas.

Complicaciones del VPH

Mayo Clinic aseguró que dentro de las complicaciones se destacan las lesiones orales y de vías respiratorias superiores como la lengua, las amígdalas, el paladar blando o al interior de la laringe y nariz. Los distintos tipos de cáncer también entran en dicha segmentación.