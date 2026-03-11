Asesinaron a un contratista de Ecopetrol frente a sus compañeros en Barrancabermeja: esto se sabe

El hecho ocurrió en el corregimiento El Centro, zona rural de Barrancabermeja, Santander, donde un empleado de una compañía que presta servicios a Ecopetrol fue asesinado mientras cumplía con sus labores.

El crimen generó rechazo entre las organizaciones sindicales y preocupación por las condiciones de seguridad de quienes trabajan en los campos petroleros de la región.

Hombres armados ingresaron al pozo y preguntaron por el trabajador

El ataque ocurrió durante la madrugada del lunes 2 de noviembre en el pozo La Cira. Según la información entregada por la Unión Sindical Obrera (USO), varios hombres armados y encapuchados llegaron hasta las instalaciones, intimidaron a los trabajadores y les quitaron sus teléfonos celulares.

Una vez dentro del lugar, los agresores preguntaron específicamente por Daison Jhoani Rodríguez Villalba, de 41 años, quien se desempeñaba como maquinista del equipo y trabajaba para la empresa contratista Braserv.

Cuando lograron ubicarlo, le dispararon con arma de fuego, presuntamente delante de sus compañeros de trabajo. Después de cometer el ataque, los responsables abandonaron el lugar.

Los demás empleados intentaron auxiliarlo y lo trasladaron a un centro asistencial. Sin embargo, de acuerdo con el reporte conocido por la organización sindical, el hombre llegó sin signos vitales.

USO denuncia escalada de violencia en el Magdalena Medio

Tras conocerse el asesinato, la Unión Sindical Obrera rechazó el homicidio y manifestó su preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en el corregimiento El Centro.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz de la USO advirtió que las alertas que se han presentado ante las autoridades no estarían traduciéndose en medidas suficientes para evitar nuevos hechos violentos.

En su pronunciamiento, la organización señaló:

Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz de la USO rechazamos la escalada de violencia y nos preocupa que las advertencias realizadas a las autoridades no estén generando acciones efectivas para prevenir estos hechos.

Extorsiones también afectan a las empresas contratistas de Ecopetrol

La preocupación por el asesinato también está relacionada con otras problemáticas de seguridad que afectan a las compañías vinculadas a la industria petrolera.

Julio Acelas, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana, explicó que la extorsión se ha convertido en uno de los principales flagelos para las empresas contratistas de Ecopetrol y del sector minero-energético.

Según las cifras expuestas por el analista, siete municipios productores de petróleo de Santander, entre ellos Barrancabermeja, acumulan más de 1.000 casos de extorsión en lo corrido del año.

Esta cifra representa el 26% de las acciones de extorsión registradas en el departamento.

Ofrecen hasta $40 millones para dar con los responsables

Ante este nuevo hecho de violencia, la Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta 40 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables del homicidio.

Las autoridades buscan establecer quiénes estuvieron detrás del ataque y cuáles fueron los motivos que llevaron a los hombres armados a ingresar al pozo y atacar directamente al trabajador.