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Cantante fue asesinado a tiros: esto han confirmado las autoridades

Las autoridades continúan analizando el crimen para esclarecer lo sucedido.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 09 de 2026
03:31 p. m.
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En México se presentó un nuevo hecho de violencia que apagó la vida de un músico.

Jonathan Prieto, que hizo parte de la agrupación Dezzendente y estaba comenzando a ganar reconocimiento en Salamanca, Guanajuato, fue asesinado el pasado 5 de noviembre de 2026.

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La noticia fue confirmada por la banda de música regional mexicana a través de un sentido comunicado publicado en las redes sociales.

¿Qué se sabe del asesinato de Jonathan Prieto, el músico de México?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Jonathan Prieto no solo ejercía como músico, sino que también trabajaba en un local de tacos situado en la calle Cazadora, en Salamanca, Guanajuato.

A las 10:00 de la mañana del 5 de noviembre, hombres armados llegaron a ese lugar, lo identificaron, le dispararon varias veces y huyeron de inmediato.

Jonathan Prieto quedó gravemente herido y, aunque unos paramédicos llegaron de urgencia a atenderlo, confirmaron su deceso al poco tiempo.

Además, una mujer sufrió una crisis nerviosa, pero no tuvo que ser trasladada a una entidad hospitalaria luego de ser monitoreada por los paramédicos.

Mientras tanto, las autoridades de Guanajuato están recopilando información testimonial y analizando las cámaras de seguridad, pero aún no se han reportado capturas.

Así se confirmó la muerte de Jonathan Prieto, el músico de México

En sus redes sociales, la agrupación Dezzendente lamentó la muerte de Jonathan Prieto y le envió un mensaje de condolencias a sus seres queridos.

"Con profundo dolor y tristeza, lamentamos el fallecimiento de nuestro amigo y compañero Jonathan Prieto, quien formó parte del grupo Dezzendente", plantearon.

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"Hoy nos toca despedir a una gran persona, a un amigo y compañero de trabajo que dejó momentos, recuerdos y experiencias que siempre permanecerán en nuestros corazones. Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a todas su familia, amigos y seres queridos. Les deseamos mucha fuerza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida", concluyeron.

 

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