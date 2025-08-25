CANAL RCN
Kilmar Ábrego fue otra vez detenido en EE. UU. y será deportado a un inesperado país

El salvadoreño que fue deportado a El Salvador y que regresó a Estados Unidos fue detenido y será llevado a este país.

Kilmar Ábrego fue otra vez detenido en EE. UU. y será deportado a un inesperado país
Foto: AFP

AFP

agosto 25 de 2025
02:50 p. m.
Kilmar Ábrego es un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal fue detenido nuevamente este 25 de agosto por las autoridades estadounidenses, que buscarán deportarlo a Uganda.

El hombre fue detenido en su cita de registro con las autoridades migratorias en Baltimore, estado de Maryland, días después de ser liberado de una prisión en Tennessee.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Ábrego García, de 30 años, "será procesado para su deportación a Uganda".

¿Por qué volvieron a detener en EE. UU. a Kilmar Ábrego?

Simon Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados del ciudadano salvadoreño, dijo a una multitud de simpatizantes fuera de la oficina del Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, policía migratoria) a la que concurrió su defendido, que su cliente fue detenido cuando se presentó a la cita.

"El aviso (entregado a Ábrego García) indicaba que el motivo (de la cita) era una entrevista", dijo Sandoval-Moshenberg.

Claramente eso era falso. No había necesidad de que lo detuviera el ICE.

"Ya estaba bajo monitoreo electrónico del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y básicamente bajo arresto domiciliario (…) La única razón por la que han decidido detenerlo es para castigarlo".

Antes de ingresar a los servicios de inmigración en Baltimore, el salvadoreño dijo:

Pase lo que pase hoy (...) prométanme que continuarán rezando, peleando, resistiendo y amando. No solo por mí sino por todo el mundo. Sigan pidiendo libertad.

Estados Unidos busca deportar a Kilmar Ábrego a Uganda

Los abogados de Ábrego García adelantaron que el gobierno estadounidense pretendía deportarlo a Uganda, que firmó un convenio con Washington para recibir inmigrantes indocumentados que el país norteamericano considera indeseables.

En un escrito, los defensores solicitaron a los tribunales que desestimaran el caso, argumentando que se trata de un intento vengativo de castigarlo por impugnar su deportación inicial a El Salvador.

El intento de deportar a García a la lejana Uganda, en África Oriental, añade un giro dramático a este caso que se ha convertido en emblemático del combate de Trump contra la inmigración ilegal y, según sus críticos, de sus violaciones a las leyes.

El viernes 22 de agosto García Ábrego, casado con una estadounidense, fue liberado por orden judicial y se le permitió regresar a su hogar en Maryland en espera de juicio por cargos de tráfico de personas.

