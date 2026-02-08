Excarcelan a Perkins Rocha, asesor de María Corina Machado

Un segundo colaborador de la Nobel de la Paz y líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, fue excarcelado el domingo, un mes después de que el gobierno interino comenzara a liberar presos políticos tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Perkins Rocha, asesor legal de Machado y delegado de la mayor coalición opositora del país, se sumó al grupo de presos políticos liberados este domingo como parte de un proceso de excarcelaciones anunciado el 8 de enero por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"El abrazo en nuestra casa, se dio!!!! Ya hablamos con nuestros hijos @PerkinsRocha está excarcelado con cautelares muy estrictas", publicó la esposa del dirigente, María Constanza Cipriani, en su cuenta en X @MaCostanzaCR junto a una fotografía de ambos.

"Ahora abogamos por la Libertad plena", agregó.

Proceso de liberaciones tras la caída de Maduro

Rocha, de 63 años, llevaba un año y medio recluido. Había sido arrestado el 27 de agosto de 2024 en medio de una ola de detenciones ejecutadas tras la cuestionada reelección de Maduro el 28 de julio de 2024.

El Parlamento venezolano tiene previsto aprobar el martes una ley de amnistía general propuesta por Rodríguez, tras asumir el poder con la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Más excarcelaciones en la oposición

Más temprano el domingo fue excarcelado Juan Pablo Guanipa, de 61 años, un cercano aliado de Machado detenido el 23 de mayo de 2025 vinculado a una supuesta conspiración contra el gobierno de Maduro.

Al menos 18 presos políticos han sido excarcelados este domingo, según la ONG especializada Foro Penal.