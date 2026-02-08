CANAL RCN
Colombia Video

Buque ARC Simón Bolívar se dirige al estrecho de Gerlache en una aventura más

La tripulación completó 65 días desde que inició esta gran experiencia.

febrero 08 de 2026
06:14 p. m.
El buque ARC Simón Bolívar continúa su travesía por el continente antártico en el marco de la expedición en su día 65, avanzando hacia el estrecho de Gerlache con la misión de realizar mantenimientos a las redes meteorológicas del Instituto Antártico de Chile. La embarcación zarpó desde aguas de bahía Fildes, tras permanecer fondeada cerca de la isla Villa Las Estrellas.

La tripulación del buque colombiano espera llegar al estrecho de Gerlache en la mañana del día siguiente para iniciar las labores de restablecimiento de las estaciones meteorológicas. Esta misión forma parte del apoyo logístico que Colombia brinda a la investigación científica en la región antártica, específicamente colaborando con el Instituto Antártico de Chile.

Los hermosos paisajes

Durante la travesía, la tripulación destacó la visita a Villa Las Estrellas, descrita como un asentamiento civil muy completo que podría servir de ejemplo para Colombia en caso de establecer una base científica propia en la Antártida. Este asentamiento chileno se ha convertido en una referencia para las aspiraciones científicas colombianas en el continente blanco.

La expedición ha estado marcada por paisajes imponentes, con glaciares majestuosos y la presencia constante de pingüinos que han acompañado a la embarcación durante estos más de dos meses de navegación.

Saludos a las familias

Entre los momentos destacados de la jornada, miembros de la tripulación aprovecharon la transmisión para enviar saludos a sus familias. La teniente Diana Roballo dirigió un mensaje a su prima Erika Lorena por su cumpleaños, mientras que el teniente de Fragata Ruiz Brayan Xavier saludó a su familia en Sahagún, Córdoba, y a toda la familia naval.

La misión representa un hito importante para la presencia colombiana en la Antártida, consolidando las capacidades de la Armada Nacional y su participación en proyectos de investigación científica internacional en uno de los territorios más extremos del planeta.

