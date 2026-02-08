Campeón con Millonarios criticó el 'negociazo' de Andrés Cadavid en la reventa de boletas

Andrés Felipe Cadavid, excapitán de Millonarios, confesó con naturalidad haberse lucrado con la reventa de entradas durante la histórica final de 2017 contra Independiente Santa Fe.

Ante esto, Jhonny Ramírez, campeón con Millonarios en 2012, alzó la voz para criticar las declaraciones de Andrés Cadavid y defender la identidad de los antioqueños.

Andrés Cadavid se lucró revendiendo boletas en la final de Millonarios

En el programa 'Un break', Andrés Cadavid confesó que aprovechó su beneficio de capitán para adquirir cerca de 300 boletas a un precio preferencial de $90.000, para luego venderlas en el mercado negro por hasta $600.000 cada una.

El exdefensor central justificó su accionar bajo la premisa de "como buen paisa", afirmando que tras el título se llevó la medalla y una "tula de dinero". Estas palabras no solo indignaron a la hinchada, sino que provocaron la inmediata reacción de otros protagonistas del balompié nacional.

Jhonny Ramírez y su tajante respuesta a Andrés Cadavid

Ante el revuelo causado, Jhonny Ramírez, recordado volante de marca que alzó la estrella 14 con Millonarios, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje que muchos interpretaron como un "tiron de orejas" público.

Y les pido perdón, no todos los paisas somos así... jajaja, ahora sí me dio risa, escribió el exfutbolista antioqueño.

Con esta frase, Ramírez buscó desligar la cultura paisa de prácticas que, aunque comunes en la informalidad, son castigadas por la ley colombiana.

La respuesta de Ramírez se volvió viral en cuestión de minutos, pues puso de manifiesto una división de opiniones sobre lo que significa el "negocio" en el fútbol.

A través de las redes sociales, los hinchas de Millonarios tildaron a Cadavid de ávaro y señalaron que la reventa masiva es una conducta que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha sancionado con severidad en años anteriores, recordando escándalos similares.

Andrés Cadavid en el ojo del huracán

La naturalidad con la que Andrés Cadavid admitió haber revendido boletas a precios seis veces superiores al original puso además en tela de juicio los controles internos de los clubes.

Según el testimonio del jugador, las entradas le eran descontadas por nómina, lo que facilitó el acaparamiento de cientos de boletas que miles de hinchas buscaban desesperadamente para la final bogotana de 2017.